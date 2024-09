Fantastico Sinner! Stronca la resistenza di Medvedev con pressione e lucidità tattica, è in semifinale a US Open (vs. Draper)

È Jannik Sinner la rock star nella notte dell’Arthur Ashe. L’azzurro è protagonista di una splendida prestazione, potente, efficace, a tratti entusiasmante, da vero e solido n.1 per classe tecnica e tenuta fisica, ma anche qualità mentali e lucidità nelle scelte tattiche. Dalle sue corde escono gli assoli più belli, quelli da “Guitar Hero”, tra accelerazioni vincenti formidabili per potenza e controllo dopo un forcing brutale, ma anche tocchi e variazioni, una sorta d’improvviso “pizzicato” che ha cambiato spesso le carte in tavola non dando punti di riferimento, insieme alle molte discese a rete, un settore di gioco nel quale Jannik sta migliorando a vista d’occhio e tatticamente importantissime. L’azzurro conduce un match potente, aggressivo e velocissimo, commette un po’ di errori vista la grande spinta, ma mette enorme pressione a Daniil Medvedev e lo stronca in quattro set, 6-2 1-6 6-1 6-4 lo score al termine di 2 ore e 39 minuti di gioco molto intenso, non sempre di qualità eccelsa e condotto in gran parte da un Jannik rapido con piedi e molto incisivo col diritto. Il quarto set è stato il più lottato e migliore come qualità generale, decisivo il break strappato dall’italiano nel “fatidico” settimo game.

Medvedev era stato bravo nel secondo set a reagire, avanzando la sua posizione in campo e reggendo meglio sulla diagonale di rovescio, con colpi di scambio più profondi. Ancor più impressionante la reazione dell’altoatesino nel terzo parziale: si è ripreso il controllo del tempo di gioco e del centro del campo, comandando i ritmi col diritto e creandosi gli spazi per l’affondo o la discesa a rete (ben 28 punti vinti sul net 33 attacchi, percentuale di riuscita clamorosa e indice di grande qualità dell’approccio, spesso una pallata davvero potente e precisa). Sinner ha spinto di più e meglio, ma non ha vinto solo di pura forza: è stato bravissimo a mescolare le varie soluzioni, non affidandosi alla pura pressione. La selezione generale dei suoi colpi, dalle variazioni al servizio, passando per attacchi alla rete e palle corte non sempre vincenti ma ottime per non dare riferimenti all’avversario, l’hanno portato a comandare il gioco e tenere Daniil sotto scacco. Medvedev è scacchista vero, ma oggi è stato Sinner a comandare e fare le scelte giuste, che l’hanno portato alla meritata vittoria.

Una delle chiavi del successo del n.1 è stato l’aver bloccato a sinistra il rivale per la maggior parte degli scambi. Duro, durissimo Jannik sulla diagonale di rovescio, con palle appena cariche di spin, profonde, continue. Medvedev ne è uscito con le ossa rotte perché… non è riuscito ad uscire da questa situazione. Ha forzato troppo per scappare dall’angolo, dove di solito è lui a comandare, ma non oggi; e nemmeno è riuscito a girarsi per colpire col diritto inside out, o si è preso troppi rischi – ed errori – per farlo. Forte di questo dominio sul lato sinistro, Sinner è stato bravo nel cambiare sul diritto e tirare pallate a chiudere con grande efficacia. Ha tenuto questo schema in molte fasi chiave, alternandolo all’attacco diretto o alla smorzata. Jannik ha di nuovo battuto sul piano tattico uno dei veri maghi della tattica, e questo indica quanto sia forte, quanto sia diventato flessibile. Non vince solo con uno stile di gioco, riesce a cambiare e gestire varie situazioni. Jannik non solo vince, sta diventando sempre più consapevole e forte.

Sinner sbarca per la prima volta in semifinale a US Open, dove venerdì affronterà la sorpresa del torneo Jack Draper. È il terzo italiano ad issarsi tra i migliori 4 a New York dopo Corrado Barazzutti e Matteo Berrettini. Era l’unica semifinale Slam che gli mancava. Diventa anche il primo tennista nato dopo gli anni ’90 a raggiungere le semifinali in tutti gli Slam.

“Ci conosciamo benissimo, abbiamo giocato in Australia e a Wimbledon”, afferma Sinner a caldo in campo a Brad Gilbert, “sapevo che sarebbe stata una partita molto dura, molto fisica, i primi break sono arrivati subito. Lavoriamo tanto per migliorare le mie discese a rete. Ho cercato di mescolare al massimo la tattica tra colpi potenti e colpi sulla rete. Le sessioni serali sull’Ashe sono bellissime, grazie a tutti per il sostegno. Draper? Lo conosco bene, siamo amici fuori dal campo. Sta giocando il suo miglior tennis, non ha ancora perso un set”.

Una grande vittoria in una nottata splendida. La corsa di Sinner a US Open continua. Ora Jack Draper, contro cui ha perso l’unico precedente. Il britannico non ha ancora perso un set nel torneo. Sinner scenderà in campo venerdì in grande fiducia e da favorito, ma occhio al mancino, non ha niente da perdere e letteralmente sta volando in campo. Un match alla volta. Un punto dopo l’altro, come spesso ripete Darren Cahill.

Marco Mazzoni

La cronaca

Medvedev inizia la partita al servizio. E doppio fallo. Sinner mette subito enorme pressione al russo, attacca col diritto e corre a rete, ma il tocco è di poco lungo (nonostante una tecnica ottima). Brilla il diritto dell’italiano, impressionante come anticipa e trova l’accelerazione potente e vincente dopo aver bloccato a sinistra il russo. Si procura una palla break Jannik, ma esagera col cross di rovescio. 1-0 Medvedev, tra servizi e tutta e doppi falli. Senza problemi il primo turno di battuta di Sinner, iniziato con un Ace esterno e chiuso a zero senza patemi. Il moscovita invece è di nuovo in difficoltà. Subito il terzo doppio fallo, quindi va sotto al pressing imponente di Jannik, davvero intenso e profondo. Cerca di uscire dalla morsa col rovescio Daniil ma sbaglia, e scivola sotto 15-40. Stavolta il BREAK arriva: si scambia sulla seconda palla, è molto profondo nello scambio Jannik, continuo e pressante sul rovescio del rivale, che alla fine cede. 2-1 e servizio per l’italiano, che continua a condurre i tempi di gioco e gli scambi forti di un diritto davvero centrato. 24 colpi e poi altri 19, in progressione, dal centro del campo, facendo fare una maratona all’avversario. E poi il servizio lo sostiene. Comanda e chiude Sinner, 3-1. L’azzurro sul 3-2 affronta il primo momento di difficoltà. Medvedev in difesa fa letteralmente miracoli in difesa, clamoroso come ribalta lo scambio nel secondo punto; poi Jannik soffre un nastro beffardo, la palla gli scappa larga e 15-30. Pure un doppio fallo, con il servizio che nel game non lo aiuta e 15-40, prime palle break da difendere. Se le gioca bene, gran diritto sulla prima, poi sorprende il russo con la smorzata e lo supera con una serie di passanti al corpo, quindi si butta avanti e chiude, per il 4-2 Sinner. Non sfruttate le chance per rientrare, Medvedev è di nuovo sotto scacco. Jannik risponde profondo al centro, guadagna il centro del campo e sfonda il rivale sulla sinistra. 0-30 e la prima palla del russo non va. Jannik, come prima, risponde bene, si sposta al centro e col diritto è perfetto, spinge a tutta con grandissimo controllo del corpo, trovando un ritmo micidiale sulla sinistra e aprendosi lo spazio per l’affondo dall’altro lato. 0-40 e BREAK con un Medvedev che perde la pazienza e sparacchia col diritto malamente. Serve per chiudere il parziale sul 5-2 e chiude al terzo set point, con un errore di rovescio di Medvedev. Un bel set per l’italiano, dominante nello scambio con una velocità e pressione superiore. Eccellente lo strappo di Jannik dal 15-40, con un parziale di 12 punti a 2.

Nel secondo set, l’inerzia di ribalta a favore di Medvedev, che dopo aver salvato una palla break sul 30-40 (tanti rischi col servizio e grande pressione col diritto di Sinner), approfitta di un paio di errori in scambio di Sinner. Il BREAK per Daniil arriva sul 30-40, bravissimo a punire un attacco non malvagio dell’italiano, ma corto con la volée di rovescio. 2-0 Medvedev, primo allungo nel match per il russo, che si prende il massimo del rischio con la prima palla e cerca di prendere l’iniziativa, a costo di sbagliare, pur di non finire stritolato della pressione del nostro. È una tattica rischiosa, infatti arrivano anche errori dalle corde di Daniil. Un diritto in rete sul 30 pari offre la chance del contro break a Jannik, che però se la gioca male, fretta nello spingere la risposta (sulla seconda palla…) al centro, esce di poco. 3-0 Medvedev, che continua nella sua tattica molto aggressiva anche nel quarto game, lunghissimo. “Andare più veloce sulla prima” urla Vagnozzi a Sinner, ha ragione perché la risposta di Medvedev ora è molto ficcante e questo gli dà il tempo per poi imporre i suoi ritmi nello scambio. Ha anche una posizione più avanzata il moscovita, e rovescio contro rovescio è un vero muro contro muro, e quello di Medvedev ora regge di più. Non buona la scelta di Jannik di provare la smorzata dopo il servizio, si avventa e chiude Daniil. Gioca più profondo il russo, si procura una prima palla break ai vantaggi, ma la risposta gli esce di pochissimo; ha successo sulla seconda palla break (ottenuta con errore di rovescio di Sinner), strappata al termine di uno scambio tattico, infinito. 4-0 Medvedev. Comanda il russo, c’è grande lotta visto che Sinner ha avuto palle game e palle break, ma è più solido Daniil, sbaglia meno e spinge con maggior profondità, con i piedi assai più vicini alla riga di fondo. C’è lotta anche nel quinto game, l’azzurro torna aggressivo e viene avanti, si procura una palla break ai vantaggi ma rischia ancora la “smorza”, che non va, è troppo rapido Daniil nel correre avanti e chiudere la porta di volo. 5-0 e poi 6-1 Medvedev, un set duro, ma complessivamente meritato dal moscovita, meno fallo e più bravo nei punti decisivi. Molta più lotta di quel che dice il punteggio, ma è cresciuto molto Daniil in profondità e intensità.

Nel terzo set Sinner sale in cattedra. Controlla un buon turno di servizio in apertura e risponde da campione, inchiodando sulla sinistra l’avversario con un pressing asfissiante, prontissimo a cambiare col diritto dal centro nell’altro angolo. Scambi duri, regge il russo ma è sempre a rincorrere in questa fase, e ai vantaggi subisce una bordata di diritto che vale a Jannik una palla break. Se la gioca bene l’azzurro, splendido il diritto cross giocato in allungo con un gran controllo del polso, Medvedev è sorpreso e sbaglia. BREAK Sinner, 2-0 avanti e poi 3-0 con un turno liscio come l’olio, velocissimo in attacco e solido come una roccia da fondo campo. Daniil prova a riguadagnare campo, si prende grandi rischi e il quarto game va ai vantaggi. Non riesce ad uscire dall’angolo sinistro il russo, ed è di nuovo travolto dalla risposta profonda e veloce dell’azzurro, che si prende un’altra palla break. PAZZESCO punto di Jannik! Medvedev serve una prima carica di spin al centro, Sinner da funambolo acchiappa la palla col diritto e la mette nell’angolino, quindi è un fulmine ad avventarsi col rovescio lungo linea e pizzicare la riga, imprendibile. Che classe, nel momento più importante, si prende il secondo BREAK del set e 4-0. Inarrestabile l’italiano in questa fase, serve discretamente e “spacca la palla” con potenza e precisione. 5-0, sontuoso col diritto. Medvedev ha la faccia del pugile alle corde sotto una serie di cazzotti… Affretta i tempi di gioco per provare ad uscire da questa punizione, ma Sinner non molla niente, risponde a tutta, si mangia il campo e si prede lo 0-40 con tre set point. Medvedev si salva in qualche modo, due ace e un errore di Sinner in spinta, muove lo score nel set, (5-1) ma niente può in risposta nel game successivo. Jannik chiude 6-1, dimostrazione di forza impressionante, non una sbavatura, tennis potente e cerebrale allo stesso tempo. 88% di punti vinti con la seconda palla e 8 vincenti, mentre il russo è crollato in 14 errori sotto la pressione asfissiante del nostro.

Anche il cantante Seal, nell’angolo di Sinner, si gode il match ed incita il nostro campione. Inizia il quarto set, è il più lottato e anche bello del match, che inizia dopo un discretamente lungo toilet break del moscovita. L’intensità generale è massima, nessuno dei due vuol perdere campo. Entrambi tirano forte e preciso con i piedi piuttosto vicini alla riga di fondo. Medvedev rimonta lo 0-30 e vince il primo game; clamoroso il secondo punto del secondo game, con Daniil che fa tutto benissimo, rimette da campione una palla corta sulla riga ma Jannik trova una guizzo irreale di contro balzo e si prende un punto splendido, anche per il morale del rivale, punito nonostante abbia fatto tutto alla grande. Tutto in piedi il pubblico, alza il pugno Jan, che punto! Medvedev cerca di aprire al massimo l’angolo, deve uscire dalla morsa del rivale, ma commette troppi errori. Il set scorre sui turni di battuta, con ottima qualità generale. Scoccano le due ore di gioco, c’è enorme energia in campo, gli scambi sono lunghi, intensi, e Jannik continua a dominare sulla diagonale di sinistra, situazione che pesa come un macigno sul morale di Daniil visto che costruisce la maggior parte delle sue vittorie proprio sulla costanza e forza del suo rovescio. Il sesto game è decisivo. Qualche errore anche per Sinner, vista la spinta e profondità. Il servizio lo aiuta nei momenti chiave, come il 2-3 15-30, ed arriva l’Ace salvifico, ma sul 30 pari sbaglia di poco un diritto in spinta Jannik, c’è la palla break. Come se la gioca… Servizio al T, diritto impressionante dal centro, un cross che muore a pochi cm dall’angolo, potente e pure più carico con un minimo di margine di controllo. Perfetto! Il momento resta delicato, perché Medvedev compia il suo massimo sforzo e pressa. Si procura un’altra palla break, Sinner rischia la sorpresa con la palla corta, e funziona perché il russo non riesce a gestire di volo il successivo rapido passante dell’azzurro. Non senza il brivido, Sinner impatta 3 pari. Come spesso accade nel tennis, ancor più nel fatidico settimo game, quando manchi un’occasione, la subisci poco dopo. Forse quella volée sbagliata – non facile – sulla palla break pungola la testa di Daniil, che affretta i tempi dell’affondo nel settimo game. E nemmeno la prima palla lo aiuta. Spara un rovescio dopo il servizio addirittura sul paletto della rete, 0-30. Il sguardo è beffardo, come se sentisse tutti gli elementi contro di lui… in realtà è il rovescio di Sinner a pesarci come un macigno. Jannik ne tira due, tre, quattro, uno più profondo e preciso dell’altro, fino alla bordata cross strettissima e talmente veloce che piega letteralmente le gambe del moscovita. 0-40 tre palle break fondamentali. Sinner pressa, ma sbaglia di poco un rovescio e poi un diritto, comandando. Il sospirato BREAK arriva sul 30-40: comanda Daniil, ma è bravissimo Jannik con un back profondo e improvviso a cambiare ritmo, lo scambio si sposta sul diritto e il tentativo di affondo del russo muore in corridoio. 4-3 Sinner, bravo a vincere il turno di battuta a 30 e volare 5-3. Vuol chiuderla subito l’azzurro, sul 30 pari trova l’ennesima ottima risposta, e Daniil affossa in rete il rovescio. Match Point Sinner!!! Con coraggio il russo attacca la rete in contro tempo e chiude di volo. Bravo. Si salva ancora, resta aggrappato alla partita Medvedev, ma Sinner servendo per chiudere sul 5-4 non trema. È durissimo dalla riga di fondo, controlla lo scambio con un diritto pesante e leggermente più carico, per darsi un minimo di tolleranza in più. Vince ancora e ancora sulla diagonale sinistra, non ha mai trovato la vera contro mossa Daniil in questa situazione. 30-15 e poi 40-15 con una prima al centro. Altri Due Match Point!!! Basta il primo, servizio al centro e diritto vincente inside out. Game Set Match. È la sesta vittoria contro Medvedev, grande partita e splendida vittoria, assolutamente meritata. Che Campione!

J. Sinner vs D. Medvedev



Slam Us Open J. Sinner [1] J. Sinner [1] 6 1 6 6 D. Medvedev [5] D. Medvedev [5] 2 6 1 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 5-0 → 5-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-4 → 0-5 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Medvedev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1