Parla Jannik Sinner dopo l’accesso al terzo turno: “Oggi in campo mi sono sentito meglio rispetto alla prima partita” (con la sintesi video della partita)

Jannik Sinner: “E’ stato un grande onore giocare su questo campo contro di lui, così come è un onore giocare in ogni Slam la sessione serale. Non vedevo l’ora di giocare questo match, il tifo è stato molto corretto e si è creata una bellissima atmosfera, per questo vorrei ringraziarli.

“Oggi in campo mi sono sentito meglio rispetto alla prima partita. Certo, si trattava di un tipo di avversario completamente differente ma io sentivo di avere più ritmo. In generale ho servito meglio nei momenti importanti, la percentuale era più alta e questa è una cosa di cui abbiamo parlato anche prima della partita. I movimenti erano più fluidi, i colpi li ho sentiti meglio… in generale il bilancio è positivo, ma sappiamo anche che se voglio andare avanti devo migliorare ancora in molti aspetti”.

“Affrontarlo è sempre complicato, specialmente quando gioca davanti al suo pubblico. Non so con chi giocherò nel prossimo turno (il match vinto da Kotov su Wawrinka si è chiuso qualche minuto più tardi), ma io devo vedere solo quello che accade dalla mia parte. So quello che devo migliorare, ma oggi la considero una giornata molto positiva. Sono soddisfatto di come ho gestito il terzo set, ero avanti di un break, lui mi ha ripreso ma io sono sempre rimasto lì a lottare e questo mi ha permesso di chiudere il match in tre set. Il torneo è lungo ed è importante conservare le energie soprattutto quando si gioca la sessione serale. Abbiamo finito prima di mezzanotte e questo mi permetterà di dormire bene. Domani sarà un’altra giornata importante nell’economia del torneo, una giornata di allenamento e riposo”.

“Ma io al n° 1 non ci penso, al momento non posso far altro che giocare nel miglior modo possibile. Devo solo pensare al mio tennis, ai miei avversari… se poi dovesse accadere me lo prenderei, e ne sarei felicissimo”.