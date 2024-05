Goffin si scaglia contro il pubblico parigino: “Totale mancanza di rispetto, accade solo in Francia. Mi hanno anche sputato un chewing gum”

Sostenere un giocatore di casa è la prassi in ogni torneo del mondo, ma ieri sera a Roland Garros si è davvero esagerato. La denuncia arriva da David Goffin, che ha dovuto lottare per 5 set non solo contro il giovane talentoso francese Giovanni Mpetshi Perricard (4-6 6-4 6-3 6(4)-7 6-3 il punteggio) ma anche contro parte del pubblico che l’ha insultato e molestato per tutto l’incontro, arrivando addirittura a sputare una gomma da masticare contro lui. Un comportamento inaccettabile che Goffin ha stigmatizzato dopo il successo, invocando anche una maggior tutela da parte dei giudici di gara, a suo dire troppo permissivi visto il clima che si era creato sul campo.

“Quando vieni insultato per tre ore e mezza devi prenderti una piccola rivincita alla fine” afferma Goffin, commentando il suo gesto a fine partita contro gli spettatori – niente di eclatante, ad ogni modo. “Evidentemente si esagera, c’è una mancanza di rispetto totale. Così è davvero troppo. Sta diventando come il calcio, presto ci saranno fumogeni, hooligan e ci saranno risse sugli spalti. Comincia a diventare ridicolo. Alcune persone sono lì più per creare problemi che per creare un’atmosfera. Qualcuno mi ha sputato addosso la gomma da masticare. La partita si stava complicando. Ecco perché volevo restare calmo. Se avessi iniziato ad arrabbiarmi, avrei potuto destabilizzarmi”.

Questa la clip video con il fine partita l’esultanza polemica di Goffin:

😠 The Paris crowd booed David Goffin after he knocked out Frenchman Giovanni Mpetshi Perricard in Round 1 at #RolandGarros pic.twitter.com/R58Zmzzq1f — Eurosport (@eurosport) May 29, 2024

Goffin afferma di non essere il solo a lamentarsi e ha esortato l’ATP a intraprendere un’azione decisiva contro il pubblico francese, diventato troppo caldo in molti match: “Molte persone si lamentano, molti arbitri ritengono che ci sia molta mancanza di rispetto”, ha aggiunge Goffin. “Di questo si parla spesso negli spogliatoi e tra le autorità dell’ATP. Dovremo fare qualcosa al riguardo. Penso che a questo livello succeda solo in Francia. A Wimbledon, ovviamente, non c’è questo. E nemmeno in Australia. E agli US Open, è ancora piuttosto tranquillo. Qui al Roland-Garros, c’è davvero un’atmosfera malsana” conclude il belga.

Mario Cecchi