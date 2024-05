Brancaccio rimonta e vince in Castello: prima italiana al 2° turno. Tre azzurre superano le qualificazioni

Il pubblico del Tennis Forza e Costanza 1911, numeroso già dalle prime giornate, ha dovuto attendere fino più a lungo del previsto, a causa dell’avvio del programma ritardato dalla pioggia delle ore precedenti e alle tante battaglie delle qualificazioni, ma finalmente alle 19.35 ha potuto applaudire l’approdo di una giocatrice italiana al secondo turno degli Internazionali femminili di Brescia “Carolina Zani Melanoma Foundation”. La prima a riuscirci nell’edizione numero 15 è stata la campana Nuria Brancaccio, classe 2000 da Torre del Greco, che dopo una sfida lunga 2 ore e 22 minuti ha sconfitto per 6-4 1-6 6-4 la portoghese Francisca Jorge. È stato un match da vari volti: prima favorevole all’azzurra, quindi alla rivale che sembrava aver preso il comando delle operazioni quando ha dominato il secondo set ed è scappata avanti per 4-2 al terzo. Ma la napoletana ha avuto la forza di stringere i denti ed è stata premiata in un decimo game lunghissimo, che l’ha vista mancare cinque match-point prima di gioie finalmente al sesto. Come premio, Nuria potrebbe trovare al secondo turno la prima testa di serie Dominika Salkova, che debutterà mercoledì sui campi del Castello contro la francese Sara Cakarevic. Oltre tre ore di lotta non sono invece bastate alla toscana Beatrice Ricci per firmare l’impresa contro l’ucraina Kateryna Baindl, numero 4 del tabellone, costretta a sudare le proverbiali sette camicie dalla giovane azzurra ma comunque a segno per 6-1 6-7 7-6, dopo aver cancellato tre match-point nel tie-break decisivo vinto per 10 punti a 8. Fra le teste di serie, buon esordio anche per la numero due Ella Seidel (troppo in palla per la rientrante Saisai Zheng, superata con un doppio 6-2) e per la numero tre Veronica Erjavec, slovena che ha lasciato cinque giochi all’israeliana Lina Glushko.

Nel martedì degli Internazionali sono anche terminate le qualificazioni, superate da tre italiane. La prima a conquistare il main draw è stata sul Centrale la palermitana classe 2003 Anastasia Abbagnato, che ha vinto per 4-6 6-3 6-3 il derby tricolore con Sofia Rocchetti. Per lei, mercoledì ci sarà la svizzera Ylena In-Albon, piuttosto nota nel Bresciano in quanto da anni difende i colori del Tennis Club Lumezzane nel campionato di Serie A. Sempre sul Centrale si è presa il tabellone principale anche la bolognese di origini argentine Nicole Fossa Huergo, che ha avuto la meglio per 4-6 6-2 6-3 contro Anastasia Piangerelli, imponendo il suo tennis dopo la buona partenza della rivale. La terza italiana ad aver superato le qualificazioni è invece l’esperta Federica Di Sarra, che ha regolato in due set (6-2 6-4) la kazaka Zhibek Kulambayeva. Per la laziale ci sarà la n.7 del seeding Ann Li, mentre la Fossa Huergo affronterà la quinta testa di serie Polina Kudermetova, sorella minore della più nota Veronika, già top-10. Ha raggiunto il tabellone principale anche la campionessa dell’edizione 2022 (e semifinalista lo scorso anno) Angela Fita-Boluda, spagnola che con Brescia ha un rapporto speciale, rinforzato dal comodo successo contro Martina Spigarelli. Una vittoria alla quale proverà a dare continuità contro un’altra azzurra, Jessica Pieri, sua avversaria in un mercoledì molto intenso che prevede il completamento di tutti gli incontri di primo turno sia di singolare sia di doppio. Sui campi del Castello si parte alle 9, con ingresso gratuito.

RISULTATI

Singolare. Primo turno: Veronica Erjavec (Slo) b. Lina Glushko (Isr) 6-3 6-2, Ella Seidel (Ger) b. Saisai Zheng (Chn) 6-2 6-0, Nuria Brancaccio (Ita) b. Francisca Jorge (Por) 6-4 1-6 6-4, Kateryna Baindl (Ukr) b. Beatrice Ricci (Ita) 6-1 6-7 7-6.

Qualificazioni. Turno decisivo: Alice Rame (Fra) b. Alevtina Ibragimova 6-1 6-3, Anastasia Abbagnato (Ita) b. Sofia Rocchetti (Ita) 4-6 6-3 6-3, Nicole Fossa Huergo (Ita) b. Anastasia Piangerelli (Ita) 4-6 6-2 6-3, Ekaterina Reyngold b. Jessie Aney (Usa) 2-6 6-4 6-2, Federica Di Sarra (Ita) b. Zhibek Kulambayeva (Kaz) 6-2 6-4, Yuliana Lizarazo (Col) b. Martina Colmegna (Ita) 4-6 6-2 7-5, Gabriela Ce (Bra) b. Anne Schaefer (Ger) 4-6 6-2 6-1, Angela Fita Boluda (Esp) b. Martina Spigarelli (Ita) 6-1 6-3.