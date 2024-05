Niccolò Baroni, Peter Buldorini, Alessandro Pecci e il giapponese Rei Sakamoto in semifinale nel torneo Itf Men’s Future della Polisportiva 2000 Cervia. Jacopo Bilardo in finale in doppio con Gianluca Cadenasso

Si colorano di azzurro le semifinali del torneo Itf Men’s Future della Polisportiva 2000 Cervia (15.000 dollari di montepremi), il 1° trofeo “CittĂ di Cervia” in programma domani (sabato) dalle 14.30.

Tra i primi a conquistare un posto tra i primi quattro Niccolò Baroni, proveniente dalle qualificazioni, che ha fermato la corsa del ravennate Federico Bondioli che a Cervia gioca praticamente in casa, poi l’autentico show del giapponese Rei Sakamoto che ha salvato un match-point contro il solido argentino Juan Bautista Otegui prima di prevalere in un finale deciso su poche palle. Continua in Romagna la bella marcia di Peter Buldorini; il 19enne di Recanati ha controllato nel primo set Luciano Carraro, poi ha preso letteralmente il largo. In serata l’ultimo quarto, tra il riccionese Alessandro Pecci, giocatore che si allena alla Galimberti Tennis Academy di Cattolica, opposto a Samuele Pieri. Ha vinto Pecci, che si è esaltato di fronte il pubblico amico, prevalendo sul giocatore toscano in due ore di battaglia. Decisivi due break sul finale di entrambi i set.

Intanto il doppio del torneo cervese (domani la finale verso le 16.30 dopo le semifinali di singolare) parla romagnolo, visto che al match-clou è pervenuto il forlivese Jacopo Bilardo in coppia con Gianluca Cadenasso. I due in semifinale si sono imposti su De Bernardis-Rottoli, due giocatori che difendono i colori del Circolo Tennis Massa Lombarda.

Risultati, 2° turno: Samuele Pieri-Carlo Alberto Caniato (JR) 6-0, 5-7, 6-2, Niccolò Baroni (qualificato)-Giuseppe La Vela (n.4) 5-7, 6-3, 6-2.

Quarti: Niccolò Baroni-Federico Bondioli 6-1, 6-3, Rei Sakamoto (Jpn)-Juan Bautista Otegui (Arg) 1-6, 7-5, 7-5, Peter Buldorini-Luciano Carraro 6-4, 6-0, Alessandro Pecci-Samuele Pieri 7-5, 6-4.

Quarti doppio: De Bernardis-Rottoli (n.1) b. Campagnola-Giovannini 7-6 (2), 6-3, Bilardo- Cadenasso (n.3) b. Meduri-Vulpitta 7-5, 6-1, Catini- Perfetti b. Caniato-De Michele 6-4, 7-5, Bondioli- Sakamoto (Ita-Jpn) b. Nicolas e Tommaso Compagnucci 6-1, 7-5. Semifinali: Bilardo-Cadenasso b. De Bernardis-Rottoli 4-6, 6-1, 10-4.