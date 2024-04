Masters 1000 Madrid: Il tabellone Principale. La prima volta di Jannik Sinner da testa di serie n.1 in un Masters 1000. Al secondo turno possibile sfida con Lorenzo Sonego

Masters 1000 Madrid – Tabellone Principale – Parte Alta – terra rossa

(1) Sinner, Jannik vs Bye

Qualifier vs Sonego, Lorenzo

Qualifier vs Kotov, Pavel

Bye vs (32) Thompson, Jordan

(22) Jarry, Nicolas vs Bye

Tabilo, Alejandro vs Cobolli, Flavio

Galan, Daniel Elahi vs Qualifier

Bye vs (16) Khachanov, Karen

(9) Dimitrov, Grigor vs Bye

Hanfmann, Yannick vs Mensik, Jakub

Nishioka, Yoshihito vs Auger-Aliassime, Felix

Bye vs (19) Mannarino, Adrian

(29) Norrie, Cameron vs Bye

Michelsen, Alex vs (WC) Fonseca, Joao

Zhang, Zhizhen vs Kecmanovic, Miomir

Bye vs (5) Ruud, Casper

(3) Medvedev, Daniil vs Bye

O’Connell, Christopher vs Arnaldi, Matteo

Purcell, Max vs Giron, Marcos

Bye vs (25) Korda, Sebastian

(17) Bublik, Alexander vs Bye

Koepfer, Dominik vs Carballes Baena, Roberto

Machac, Tomas vs Ruusuvuori, Emil

Bye vs (14) Shelton, Ben

(10) de Minaur, Alex vs Bye

(WC) Blanch, Darwin vs (PR) Nadal, Rafael

Cachin, Pedro vs Ofner, Sebastian

Bye vs (20) Tiafoe, Frances

(30) Lehecka, Jiri vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Lajovic, Dusan vs Qualifier

Bye vs (6) Tsitsipas, Stefanos

(8) Hurkacz, Hubertvs ByeQualifier vs Draper, JackAltmaier, Danielvs (WC) Landaluce, MartinBye vs (31) Fils, Arthur

(18) Baez, Sebastian vs Bye

Van Assche, Luca vs (WC) Bergs, Zizou

Darderi, Luciano vs Monfils, Gael

Bye vs (12) Fritz, Taylor

(15) Paul, Tommy vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Karatsev, Aslan vs Marozsan, Fabian

Bye vs (21) Cerundolo, Francisco

(26) Etcheverry, Tomas Martin vs Bye

Diaz Acosta, Facundo vs (PR) Shapovalov, Denis

Coric, Borna vs Qualifier

Bye vs (4) Zverev, Alexander

(7) Rublev, Andrey vs Bye

Evans, Daniel vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Shang, Juncheng

Bye vs (27) Davidovich Fokina, Alejandro

(24) Griekspoor, Tallon vs Bye

Vukic, Aleksandar vs Daniel, Taro

Navone, Mariano vs Popyrin, Alexei

Bye vs (11) Rune, Holger

(13) Humbert, Ugo vs Bye

van de Zandschulp, Botic vs Eubanks, Christopher

Munar, Jaume vs Borges, Nuno

Bye vs (23) Struff, Jan-Lennard

(28) Musetti, Lorenzo vs Bye

Safiullin, Roman vs Seyboth Wild, Thiago

Rinderknech, Arthur vs Shevchenko, Alexander

Bye vs (2) Alcaraz, Carlos