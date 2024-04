Garbine Muguruza annuncia il ritiro. La tennista spagnola ha annunciato la sua decisione in sala stampa ai Laureus World Sports Awards, in programma tra due giorni a Madrid presso il Palacio de Cibeles

Garbiñe Muguruza, pluricampionessa spagnola di tennis ed ex numero 1 del mondo, ha annunciato oggi il suo ritiro dall’attavità agonistica, facendo calare così il sipario su una carriera scintillante.

La tennista, che si era già inizialmente ritirata dal tennis nel 2023, ha ufficialmente concluso la sua carriera agonistica, rivelando che nel suo futuro ci sarà un ruolo come Ambasciatrice Laureus. Garbiñe ha annunciato la sua decisione in una conferenza stampa che si è tenuta, a Madrid, presso il Palacio de Cibeles, dove lunedì prossimo, 22 aprile si terranno i Laureus World Sports Awards. Durante la mattinata la stessa Garbiñe Muguruza ha fatto visita alla Fundación A LA PAR, un programma sportivo con sede a Madrid.

La stessa Garbiñe parteciperà, assieme a molte altre stelle dello sport del passato e del presente, ai prestigiosi Laureus World Sports Awards. Negli anni la statuetta Laureus è diventata il premio più ambito nel suo genere tra gli atleti e l’unico assegnato dagli atleti stessi, ossia dai 69 membri della Laureus World Sports Academy, composta da campioni sportivi di tutti i tempi.

Riflettendo sul suo ritiro dal tennis e sul suo nuovo ruolo di Laureus Ambassador Garbiñe Muguruza ha affermato: “Se 25 anni fa, quando ho iniziato a colpire le prime palline da tennis, qualcuno mi avesse detto che sarei diventata una tennista professionista e che avrei realizzato il mio sogno di diventare numero 1 del mondo avrei pensato che questa persona fosse pazza. Il tennis mi ha dato tantissimo in questa prima parte della vita. E’ stato un viaggio fantastico in cui ho vissuto situazioni uniche. Ho viaggiato in tutto il mondo, venendo a contatto con molte culture diverse. Sono grata a tutte le persone che mi hanno accompagnato durante questo viaggio perché senza di loro non sarei mai arrivata fin qui. Ora sono pronta a iniziare un nuovo capitolo della mia vita, che sicuramente sarà legato al tennis e allo sport. Spero che la mia collaborazione con Fondazione Laureus Sport for Good sia solo il primo di tanti altri progetti utili ad aiutare in prima persona I giovani attraverso lo sport”.

Garbiñe Muguruza è stata accolta a braccia aperta nella famiglia Laureus da Martina Navratilova, vincitrice nel singolare di 18 titoli del Grande Slam e membro della Laureus World Sports Academy, i campioni dello sport che decretano con il loro voto i vincitori delle statuette dei Laureus World Sports Awards.

“Smettere di giocare per sempre è una decisione difficile da prendere per qualsiasi atleta” le parole di Martina Navratilova. “Ma Garbiñe può celebrare una carriera che la maggior parte dei giocatori sogna soltanto: ha vinto due tornei dello Slam, è stata la numero 1 del mondo e per due volte campionessa olimpica. Sono felice che abbia scelto di sposare la causa di Laureus, contribuendo così a fare la differenza attraverso lo sport. Ho sempre seguito da vicino la sua carriera e anche quando era al vertice della classifica WTA si concentrava su come aiutare e ispirare i giovani. Questo è esattamente ciò che facciamo con Laureus e adesso saremo ancora più forti avendo Garbiñe nella nostra squadra”.