Challenger Shenzhen (Luohu): Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Bellucci e Cina nel Md. Un azzurro nelle quali

Challenger Shenzhen (Luohu) – Tabellone Principale – hard

(1) Duckworth, James vs (WC) Te, Rigele

Tu, Li vs Escoffier, Antoine

Marie, Jules vs (WC) Sun, Fajing

Marchenko, Illya vs (5) Bellucci, Mattia

(3) Uchiyama, Yasutaka vs Schoolkate, Tristan

Qualifier vs Bolt, Alex

Qualifier vs Shimizu, Yuta

Qualifier vs (8) Wong, Coleman

(7) Bu, Yunchaokete vs (Alt) Kachmazov, Alibek

Qualifier vs Wu, Tung-Lin

Hsu, Yu Hsiou vs (WC) Zhou, Yi

Sweeny, Dane vs (4) Harris, Lloyd

(6) Yevseyev, Denis vs Qualifier

(Alt) Sekulic, Philip vs Cina, Federico

Fery, Arthur vs Qualifier

Lajal, Mark vs (2) Walton, Adam

(1) Saville, Luke vs (WC) Xiao, Linang
(Alt) Celikbilek, Altug vs (8) Majchrzak, Kamil

(2) Echargui, Moez vs Ellis, Blake

Fenty, Andrew vs (12) Berankis, Ricardas

(3) Noguchi, Rio vs (WC) Zeng, Yaojie

Palan, Dominik vs (9) Ramanathan, Ramkumar

(4) Donskoy, Evgeny vs Bertola, Remy

(Alt) Santillan, Akira vs (11) Haliak, Mikalai

(5) Moriya, Hiroki vs (WC) Mo, Ye Cong

Trotter, James vs (7) Erel, Yanki

(6) Gerasimov, Egor vs (WC) Zhang, Linghao

Bondioli, Federico vs (10) McCabe, James

COURT 6 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Rio Noguchi vs [WC] Yaojie Zeng

2. [6] Egor Gerasimov vs [WC] Linghao Zhang

3. [4] Evgeny Donskoy vs Remy Bertola

4. [5] Hiroki Moriya vs [WC] Ye Cong Mo

5. Andrew Fenty vs [12] Ricardas Berankis

COURT 5 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dominik Palan vs [9] Ramkumar Ramanathan

2. Federico Bondioli vs [10] James McCabe

3. [Alt] Akira Santillan vs [11] Mikalai Haliak

4. James Trotter vs [7] Yanki Erel

5. [2] Moez Echargui vs Blake Ellis