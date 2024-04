Tsitsipas, tra emozioni e determinazione: “Devo rimanere calmo e concentrato”. Il greco si qualifica per le semifinali del torneo ATP 500 di Barcellona dopo aver annullato due match point (Video)

Il tennista greco Stefanos Tsitsipas ha affrontato un match ricco di suspense nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Nonostante abbia dovuto fronteggiare dei match point contro, il numero 7 del mondo è riuscito a emergere vittorioso, confermandosi come uno dei favoriti per la conquista del titolo nel prestigioso evento catalano.

Durante la conferenza stampa post-match, Tsitsipas ha analizzato il suo ottimo stato di forma e ha spiegato come sia riuscito a gestire la pressione nei momenti critici dell’incontro: “Dovevo rimanere calmo. Dovevo evitare di pensare che era un momento cruciale, rimanere concentrato sul punto e cogliere l’opportunità che si presentavano. Tutte queste cose sono importanti per mantenere una mentalità positiva”.

Il tennista ellenico ha definito questa vittoria come una delle più emozionanti della sua carriera: “È stata una delle partite più avvincenti sulla terra battuta degli ultimi anni. È stato un vero e proprio ‘thriller'”. Tsitsipas ha anche elogiato il suo avversario, l’argentino Facundo Díaz Acosta, paragonando il match a quello disputato contro Stan Wawrinka al Roland Garros del 2019.

“È un tennista da terra battuta, legge il gioco sulla terra rossa in modo eccellente. Sono sicuro che in futuro otterrà risultati ancora migliori su questa superficie”.

Finora, nella stagione sulla terra battuta, Tsitsipas ha perso solamente due set, dimostrando un’eccellente condizione fisica e mentale: “È fantastico giocare a questo livello. Negli ultimi mesi non è andata così bene, quindi sento di essere arrivato a un punto in cui posso ottenere risultati ancora migliori”.

Il tennista greco ha sottolineato l’importanza di rimanere concentrato sul torneo di Barcellona, senza lasciarsi distrarre dai risultati delle scorse settimane, e di continuare ad allenarsi con fame e determinazione in vista dei prossimi impegni sulla terra rossa.

“Barcelona è un grande torneo, ma ci sono molte cose che arriveranno nelle prossime settimane. Cercherò di concentrarmi qui e non pensare troppo a quello che succederà nelle prossime settimane”.

Ritornando alla partita di ieri Stefanos Tsitsipas, numero sette al mondo e recente vincitore dell’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo la scorsa settimana, ha ottenuto questo venerdì la sua nona vittoria consecutiva in questa stagione sulla terra battuta, raggiungendo le semifinali dell’ATP 500 di Barcellona, in Spagna, dove è stato finalista nel 2018, 2021 e 2023.

In un incontro che è stato una vera e propria montagna russa, il venticinquenne greco ha avuto la meglio sull’argentino Facundo Diaz Acosta, di 23 anni e con la certezza di fare il suo debutto nella top 50 la prossima settimana, con il punteggio di 4-6, 6-3 7-6(8), in un duello di 2 ore e 31 minuti in cui ha dovuto salvare due match point nel tiebreak del terzo set.

Il greco affronterà ora in semifinale il serbo Dusan Lajovic, numero 59 del ranking ATP, che ha superato in un eccellente incontro nei quarti di finale il francese Arthur Fils (36°), con il punteggio di 6-4, 3-6 6-2.





