Jasmine Paolini eliminata ai Quarti di Finale del WTA 500 di Stoccarda (sintesi video della partita)

Jasmine Paolini è stata eliminata ai quarti di finale del WTA 500 di Stoccarda, in un incontro combattuto sulla terra battuta indoor. La tennista italiana ha ceduto in tre set alla kazaka Elena Rybakina con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3, dopo un incontro durato due ore e dieci minuti.

Nonostante l’uscita di scena, Paolini ha dimostrato carattere e determinazione, qualità che saranno cruciali nei prossimi tornei. La stagione sulla terra battuta è appena iniziata e ci sono ancora molte opportunità per l’azzurra di mettersi in luce.

Il match è iniziato con un primo set in favore di Rybakina, nonostante un avvio promettente di Paolini, che si era portata in vantaggio con un break. Tuttavia, la kazaka è riuscita a recuperare, impattando sul 2-2 e successivamente ha preso il controllo del gioco. Nonostante Paolini abbia avuto la possibilità di rientrare in partita con due palle break sul 5 a 3, Rybakina ha mantenuto la calma e ha chiuso il set per 6-3.

Il secondo set tra Jasmine Paolini e Elena Rybakina è stata una grande lotta. Dopo aver perso il primo set, Paolini non si è arresa e ha aperto il secondo parziale cercando di imporre il proprio gioco. Rybakina ha continuato a mostrare la sua forza, in particolare al servizio, ma Paolini ha iniziato a trovare risposte efficaci ai colpi della kazaka.

Rybakina ha ottenuto un break per portarsi avanti 2-1, ma non è riuscita a consolidare il vantaggio. Paolini, dimostrando grande tenacia, ha recuperato il break nell’ottavo gioco (era sotto per 2 a 4), portando il punteggio sul 4 pari. La partita si è intensificata con scambi più lunghi e punti ben costruiti da entrambe le giocatrici.

Nell’undicesimo game, Jasmine ha mostrato una determinazione impressionante. Dopo un lungo gioco, ha tenuto il servizio dopo aver annullato tre palle break, approfittando di un momento di calo della kazaka brekkava a 0 nel gioco successivo e chiudeva la frazione per 7-5.

Nel set finale, Paolini ha inizialmente preso il comando con un break portandosi sul 2 a 0, ma Rybakina ha risposto prontamente. La kazaka ha recuperato il break e, con un gioco solido al servizio e alcune ottime risposte, ha preso definitivamente il controllo del match, chiudendo il set e la partita per 6-3 piazzando i break decisivi nel quinto ed al nono game.

Questo risultato porta Rybakina a un impressionante score nei terzi set durante il 2024, con un record di 11 vittorie e solo 1 sconfitta. La giocatrice kazaka ha così raggiunto la sua quinta semifinale stagionale, la prima su terra battuta, dopo gli ottimi risultati ottenuti a Miami, Doha, Abu Dhabi e Brisbane. Nel prossimo incontro, Rybakina affronterà la vincente del match tra Iga Swiatek, testa di serie numero 1, e Emma Raducanu.

WTA Stuttgart Elena Rybakina [4] Elena Rybakina [4] 6 5 6 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 3 7 3 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi