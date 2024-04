Jasmine Paolini esulta dopo l’accesso ai quarti a Stoccarda: “Mi sono divertita ad affrontare Jabeur”. Sinner? Jannik è un grande, sta facendo delle cose ‘inumane’ (sintesi video della partita)

Jasmine Paolini ha raggiunto un traguardo significativo conquistando un posto tra le migliori otto nel torneo “500” di Stoccarda, che vanta un campo di partecipazione degno di un “1000”. La vittoria contro Ons Jabeur, una delle top ten del ranking mondiale, rappresenta il quarto successo in carriera della Paolini contro un’avversaria di questo calibro.

Durante l’intervista post-partita, Jasmine ha esordito con un sorriso, commentando il match-point: “La pallina è uscita veramente di poco”. Ha poi espresso la sua gioia nell’affrontare una delle migliori giocatrici del mondo e una persona straordinaria come Ons Jabeur, sottolineando l’importanza della sua presenza ad alti livelli per il tennis.

“Oggi mi sono davvero divertita ad affrontare una delle migliori giocatrici del mondo, soprattutto una bravissima persona. Ed è bello per il nostro sport vedere competere Ons ad alti livelli. C’è una grande atmosfera qui a Stoccarda e sono davvero contenta di aver vinto un’altra partita. Ho sempre amato questo sport, negli scorsi anni ho giocato alcune ottime partite ma nell’ultimo anno ne ho giocate tante tutte insieme. Adesso metto quasi sempre la palla in campo, anche se c’è ancora qualche up and down. Comunque è fantastico riuscire a giocare a questi livelli, mi rende davvero felice”.

Paolini ha elogiato l’atmosfera di Stoccarda e si è detta entusiasta di aver ottenuto un’altra vittoria. Ha riflettuto sulla sua crescita nel corso dell’ultimo anno, evidenziando la sua maggiore consistenza nel mettere la palla in campo, pur riconoscendo ancora qualche alti e bassi nel suo gioco. Tuttavia, ha espresso la sua felicità nel riuscire a competere a questi livelli.

Rispondendo a una domanda di Heinz Gunthardt sul momento d’oro del tennis italiano, Jasmine ha elogiato Jannik Sinner, definendolo “un grande” e sottolineando le sue imprese “inumane”. Ha riconosciuto l’ispirazione che Sinner sta offrendo a lei e a molti giovani tennisti italiani, evidenziando l’importanza di questo per il Paese.

“Jannik è un grande, sta facendo delle cose ‘inumane’. Lui mi sta ispirando, e come me anche un sacco di ragazzi e ragazze che vogliono giocare a tennis e questo è molto bello per il nostro Paese. Se posso ancora migliorare, magari sulla terra? Beh, spero di sì, ho cominciato bene. Naturalmente mi diverte giocare sul cemento ma mi sembra di non cavarmela male nemmeno sulla terra”.





Marco Rossi