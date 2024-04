Sinner giocherà l’ATP di Bastad su terra dopo Wimbledon (video)

“Ciao Jannik Sinner!” Così il canale ufficiale del Nordea Open, l’ATP 250 di Bastad, annuncia la stella dell’edizione 2024 dello storico torneo su terra battuta nell’estate, il nostro miglior giocatore e n.2 del mondo. Sinner parteciperà al torneo, in programma dal 15 al 21 luglio, come sicura tappa di avvicinamento al torneo Olimpico di Parigi.

In una breve clip video che accompagna l’annuncio, Jannik saluta gli appassionati svedesi: “Ciao sono Jannik, sono emozionato dall’annunciarvi che giocherò a Bastad quest’anno. Non vedo l’ora di prendere parte a questo che mi dicono sia un evento splendido. Per me sarà la prima volta quindi vi aspetto”.

Ciao Jannik Sinner!

We are very happy that the world number two, and reigning Australian Open champion, is coming to Båstad and Nordea Open this summer.

Make sure to secure your tickets to the highlight of the summer

@atptour pic.twitter.com/Wlo2QKtz9J

— Nordea Open (@NordeaOpen) April 18, 2024