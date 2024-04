Arnaldi domina Trungelliti, è nei quarti all’ATP 500 di Barcellona. Sfiderà Ruud ai quarti (sintesi video della partita)

Netto successo per Matteo Arnaldi nel terzo turno dell’ATP 500 di Barcellona. L’azzurro domina senza particolari affanni il qualificato argentino Marco Trungelliti, come ben spiega il 6-3 6-0 conclusivo in poco meno di un’ora e mezza di gioco condotta totalmente dal ligure. Questo meritato successo lo porta ai quarti di finale del prestigioso torneo catalano, dove attende Casper Ruud. Matteo partiva favorito (Trungelliti è n.197 ATP) e in campo si è vista fin dall’avvio la netta differenza tra i due giocatori per spinta, colpi d’inizio gioco e intensità. L’unico patema per Matteo è stato strappare il primo break, arrivato solo all’ottavo game all’ottava chance complessiva.

Trungelliti era partito discretamente col servizio, ma nello scambio è subito andato sotto, assai più lento nella copertura del campo. È riuscito ad annullare con freddezza le prime sette palle break concesse, ma alla fine non è riuscito a reggere il forcing dell’azzurro, bravo tenere una velocità di gioco superiore. Il merito di Arnaldi giocare una partita solida, spingendo molto e aggredendo appena possibile l’avversario, portandolo a rincorrere e sbagliare. Matteo ha annullato una palla break nel quinto game, nell’unico gioco gestito con un po’ di fretta e qualche imprecisione, piccola sbavatura di una prestazione di alto livello.

Arnaldi inizia bene la partita al servizio e cerca subito l’allungo in risposta. Si procura ben 3 palle break ma non le sfrutta, Trungelliti porta a casa il game dopo 22 punti. Arnaldi si complica la vita sul 2 pari, da un comodo 40-15 commette qualche errore di troppo che gli costa una palla break. La cancella col servizio, ma è impreciso, troppa fretta nel cercare l’affondo vincente. Si gioca con un vento a folate non facile da gestire. Trungelliti è di nuovo in difficoltà al servizio sul 4-3, sotto i colpi più profondi e intensi dell’italiano. Si ritrova sotto 15-40, ma spinge bene col diritto e annulla anche queste due chance a Matteo. Col servizio l’argentino salva anche una terza palla break, e poi con uno smash perentorio anche una quarta, non lascia letteralmente giocare Arnaldi. Il tanto sospirato break per l’azzurro arriva alla quinta occasione del gioco, con un diritto di Marco che vola via. 5-3 Arnaldi, bravo a chiudere il set 6-3 al secondo set point

Superata la difficoltà di strappare il break nel primo set, all’avvio del secondo parziale Arnaldi scappa subito via. Troppo più efficace e offensivo il suo gioco, molto incisivo in risposta e troppo veloce nello spingere negli angoli. Matteo vola 0-40 in risposta e strappa il secondo break dell’incontro alla terza chance, con pressing così intenso e profondo che stronca la resistenza di Trungelliti. 1-0 e poi 2-0, con un turno di servizio a zero, netta la superiorità del ligure in questa fase del match, ha alzato il livello e l’argentino non regge. Marco è di nuovo spalle al muro nel terzo game, 15-40. Matteo si prende il terzo break di fila chiudendo con uno smash perentorio, per il 3-0. I game consecutivi diventano 7, per il 4-0, ormai non c’è più match, tanto che Arnaldi chiude addirittura per 6 giochi a 0, volando sicuro nei quarti di finale. Prestazione solida, era favorito e tutto è andato bene.

Arnaldi – Trungelliti



ATP Barcelona Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 Marco Trungelliti Marco Trungelliti 3 0 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 M. Trungelliti 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Trungelliti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Trungelliti 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

🇮🇹 Matteo Arnaldi vs 🇦🇷 Marco Trungelliti

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Arnaldi | 🇦🇷 Trungelliti |

| Serve Rating | **308** | 197 |

| Aces | 2 | 2 |

| Double Faults | **0** | 2 |

| First Serve % | 55% (26/47) | **61% (38/62)** |

| 1st Serve Points Won % | **85% (22/26)** | 55% (21/38) |

| 2nd Serve Points Won % | **67% (14/21)** | 38% (9/24) |

| Break Points Saved % | **100% (1/1)** | 71% (10/14) |

| Service Games Played | **8** | 7 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Arnaldi | 🇦🇷 Trungelliti |

| Return Rating | **193** | 49 |

| 1st Serve Return Points Won %| **45% (17/38)** | 15% (4/26) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **63% (15/24)** | 33% (7/21) |

| Break Points Converted % | **29% (4/14)** | 0% (0/1) |

| Return Games Played | 7 | **8** |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Arnaldi | 🇦🇷 Trungelliti |

| Service Points Won % | **77% (36/47)** | 48% (30/62) |

| Return Points Won % | **52% (32/62)** | 23% (11/47) |

| Total Points Won % | **62% (68/109)**| 38% (41/109) |





Marco Mazzoni