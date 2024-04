Davis Cup: comunicato il programma della fasi a gironi. Per l’Italia a Bologna esordio mercoledì 11 settembre contro il Brasile

È stato svelato il programma della fasi a gironi di Davis Cup, in scena dal 10 al 15 settembre 2024. L’Italia, campione in carica nella più antica manifestazione sportiva a squadre per nazioni, giocherà nel gruppo A a Bologna, in un girone che comprende Brasile, Belgio e Olanda.

Il team capitanato da Volandri esordirà mercoledì 11 settembre contro il Brasile, poi venerdì 13 settembre affronterà il Belgio, e chiuderà il girone domenica 15 affrontando l’Olanda. Gli incontri inizieranno alle ore 15, due singolari e poi un doppio.

The schedule for the 2024 Davis Cup Finals Group Stage is out!

Which tie will you be going to? pic.twitter.com/U0P9Twk1G1

— Davis Cup (@DavisCup) April 18, 2024