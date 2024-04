Martina Trevisan doma Naomi Osaka sulla terra rossa di Rouen (Sintesi video del match)

La terra rossa si conferma ancora una volta il terreno di gioco prediletto per Martina Trevisan. La tennista toscana, attualmente numero 78 del ranking mondiale, ha dimostrato tutto il suo valore nel primo turno del WTA di Rouen, disputato sul rosso al coperto, sconfiggendo con un perentorio 6-4 6-2 l’ex numero uno al mondo Naomi Osaka, ora scivolata alla posizione 192 della classifica WTA.

Le statistiche confermano la superiorità dell’azzurra in questo incontro: Trevisan ha vinto il 48% dei punti con la seconda di servizio, contro il 39% di Osaka, e ha messo in campo il 67% delle prime, rispetto al 53% della nipponica. Dati che hanno fatto la differenza nell’economia del match.

La vittoria di Trevisan assume però un significato non troppo importante, considerando che Osaka non ha mai mostrato un particolare feeling con la terra battuta. Questo successo però rappresenta comunque un importante boost di fiducia per l’azzurra in questa parte di stagione dedicata alla terra.

Il match è stato caratterizzato da un avvio incerto per entrambe le giocatrici, con break e contro-break nel primo set. Trevisan ha dovuto annullare complessivamente cinque palle break tra il sesto e l’ottavo gioco, prima di trovare lo spunto vincente per chiudere il parziale sul 6-4, approfittando di alcuni errori della sua avversaria.

Nel secondo set, l’italiana ha mostrato un tennis più sciolto e convincente, con turni di servizio decisamente più solidi. Grazie a questa maggiore sicurezza, Trevisan è riuscita a strappare il servizio a Osaka nel terzo e nel settimo gioco, chiudendo il match con un eloquente 6-2.

Martina Trevisan after beating Naomi Osaka in Rouen:

“It was such an honor to play Naomi. She’s a great player and doing amazing efforts on and off the court. For me it was an honor to play against her. I came on court to try to win. I think I played consistently today. I’m… pic.twitter.com/UtI2c25MbJ

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 17, 2024