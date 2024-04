Vavassori, la fortuna del lucky loser: a Barcellona sfiderà Bautista Agut direttamente al secondo turno

Andrea Vavassori ha ricevuto una graditissima notizia. Il tennista torinese, sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni in singolare, è stato ripescato come lucky loser nel tabellone principale dell’ATP 500 di Barcellona.

L’opportunità per il 28enne piemontese è arrivata grazie al forfait del russo Karen Khachanov, settima testa di serie del torneo. Questo significa che Vavassori salterà il primo turno, accedendo direttamente al secondo turno, dove ad attenderlo ci sarà il padrone di casa, lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Il prossimo avversario di Vavassori, Roberto Bautista Agut, attualmente occupa l’84° posto del ranking mondiale, ma vanta un passato da top10 (9° posto a fine 2019) e una semifinale a Wimbledon sempre nel 2019. Lo spagnolo, che ha beneficiato di una wild card, ha debuttato nel torneo battendo in due set il russo Roman Safiullin.

Per Vavassori, dunque, si prospetta un match complicato ma non impossibile sulla terra rossa di Barcellona. Il tennista italiano dovrà tirare fuori il meglio del suo repertorio per sperare nel colpaccio contro il più quotato avversario spagnolo, che godrà sicuramente del supporto del pubblico di casa.

Nonostante la difficoltà dell’impegno, Vavassori avrà l’occasione di mettersi in luce in un torneo prestigioso come quello di Barcellona, dove potrà confrontarsi con alcuni dei migliori giocatori del circuito. Sarà interessante vedere come il torinese sfrutterà questa chance insperata, regalatagli dalla sorte.





Marco Rossi