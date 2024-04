Paolini travolge Errani nel derby italiano a Stoccarda

Il derby italiano tra Jasmine Paolini e Sara Errani nel primo turno del WTA 500 di Stoccarda si è concluso in modo netto e veloce. La toscana ha dominato l’incontro, imponendosi con un perentorio 6-1 6-0 in soli 46 minuti di gioco, accedendo così al secondo turno del prestigioso torneo sul rosso indoor tedesco.

I numeri parlano chiaro: 52 punti vinti da Paolini contro i 19 di Errani. Ma al di là delle statistiche, due momenti hanno caratterizzato questo incontro. Il primo è stato l’abbraccio caloroso e sereno tra le due giocatrici a fine partita, a testimonianza del loro rapporto di amicizia e della loro consueta collaborazione nel doppio. Il secondo è la grande forma mostrata da Jasmine Paolini, che fa ben sperare per il suo cammino nel torneo di Stoccarda, nonostante la presenza di avversarie temibili nel suo spicchio di tabellone, come la tunisina Ons Jabeur, attualmente in crisi di risultati, o la russa Ekaterina Alexandrova, sua prossima potenziale avversaria.

Fin dalle prime battute, Paolini ha dimostrato di essere in grande forma, prendendo il controllo del match con potenti colpi di dritto e rovescio, oltre a una risposta efficace. La toscana è salita rapidamente sul 4-0, lasciando poche chance ad Errani. L’ex numero 5 del mondo è riuscita a tenere il servizio solo nel quinto game, ma dopo appena 22 minuti il primo set era già concluso a favore di Paolini.

Nel secondo parziale, Errani ha cercato di trovare soluzioni alternative per contrastare il gioco dell’avversaria, riuscendo anche a procurarsi una palla break nel primo game. Tuttavia, Paolini non si è lasciata scoraggiare, continuando a servire bene e a chiudere gli scambi in pochi colpi. Nonostante qualche punto di pregevole fattura messo a segno da Errani, gli scambi sono stati per lo più brevi, favorendo il gioco della toscana, che si è aggiudicata anche il secondo set senza concedere nemmeno un game all’avversaria.

WTA Stuttgart Jasmine Paolini Jasmine Paolini 0 6 6 0 Sara Errani • Sara Errani 0 1 0 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sara Errani 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi