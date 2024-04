Francesco Passaro sconfitto al primo turno dell’ATP 250 di Monaco di Baviera dalla wild card tedesca Rudolf Molleker

Francesco Passaro, dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, ha visto il suo cammino interrompersi bruscamente al primo ostacolo del tabellone principale dell’ATP 250 di Monaco di Baviera, in Germania. L’azzurro è stato sconfitto dalla wild card di casa Rudolf Molleker, che si è imposto con un perentorio 6-4 6-2 in appena un’ora e nove minuti di gioco. Il tennista teutonico si guadagna così la possibilità di affrontare al secondo turno il talentuoso britannico Jack Draper.

Le statistiche del match evidenziano la superiorità del padrone di casa, che è stato cinico nei momenti decisivi. Molleker ha convertito tutte le tre palle break a sua disposizione, mentre ha cancellato l’unica concessa a Passaro. Il tedesco ha vinto 55 punti contro i 45 dell’azzurro, dimostrando una maggiore efficacia sia con la prima di servizio (75% contro il 71% di Passaro) sia con la seconda (67% contro il 53% dell’italiano).

Nel primo set, Francesco Passaro ha incontrato le prime difficoltà al servizio nel terzo gioco, quando si è trovato sotto 0-30. Nonostante sia riuscito a riguadagnare la parità sul 30-30, l’azzurro ha poi ceduto i successivi due punti, concedendo il break al suo avversario Rudolf Molleker.

Nel sesto game, Passaro ha avuto l’opportunità di recuperare lo svantaggio, portandosi sullo 0-30 in risposta. Tuttavia, il tennista tedesco ha prontamente reagito, mettendo a segno quattro punti consecutivi con ben tre ace consolidando il proprio vantaggio sul 4-2.

Molleker ha avuto l’occasione di servire per il set nel decimo gioco, raggiungendo una situazione di 40-15. Passaro, però, non si è arreso facilmente e ha trascinato il game ai vantaggi, dimostrando la sua tenacia e determinazione. Nonostante gli sforzi dell’italiano, alla terza occasione, Molleker è riuscito a chiudere il set con il punteggio di 6-4 dopo 35 minuti di gioco intenso.

Nel secondo set, le speranze di rimonta di Francesco Passaro si sono affievolite fin dall’inizio. L’azzurro ha subito un break a quindici nel game di apertura, trovandosi subito in svantaggio e con l’arduo compito di inseguire il suo avversario.

Molleker, forte del vantaggio acquisito, ha mantenuto saldamente il controllo del match, non concedendo mai a Passaro la possibilità di controbreakkare. Il tedesco ha dimostrato solidità al servizio e ha messo costante pressione sul tennista italiano.

La situazione si è ulteriormente complicata per Passaro nel settimo gioco, quando Molleker è riuscito a strappargli nuovamente il servizio, questa volta a trenta. Con questo secondo break, il tedesco si è portato sul punteggio di 5-2, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria del match.

Chiamato a servire per chiudere l’incontro, Molleker ha affrontato l’unico momento di difficoltà del set, concedendo a Passaro la prima e unica palla break dell’intero match. Tuttavia, il tedesco ha prontamente annullato la minaccia e, con grande determinazione, ha chiuso la partita con un netto 6-2 dopo soli 34 minuti.

ATP Munich Francesco Passaro Francesco Passaro 4 2 Rudolf Molleker Rudolf Molleker 6 6 Vincitore: Molleker Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Molleker 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 R. Molleker 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Molleker 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Molleker 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-1 → 0-2 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Molleker 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 R. Molleker 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 R. Molleker 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 2-3 → 2-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 R. Molleker 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Passaro 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Molleker 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Le statistiche mostrano una prestazione superiore di Molleker rispetto a Passaro. Il tedesco ha servito meglio, vincendo una percentuale più alta di punti sia sulla prima (75% vs 71%) che sulla seconda di servizio (67% vs 53%), mettendo a segno anche più ace (9 vs 4) e commettendo meno doppi falli (1 vs 3). Molleker ha anche salvato l’unica palla break affrontata, mentre Passaro non ne ha salvata nessuna delle 3. In risposta, Molleker è stato molto più efficace, vincendo il 36% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Passaro (47%), e convertendo tutte le palle break avute a disposizione (3/3). Nel complesso, Molleker si è aggiudicato il 55% dei punti totali contro il 45% di Passaro, dimostrando una maggiore solidità al servizio e una migliore capacità di sfruttare le occasioni in risposta.

🇮🇹 Francesco Passaro vs 🇩🇪 Rudolf Molleker

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Passaro | 🇩🇪 Molleker |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 254 | **297** |

| Aces | 4 | **9** |

| Double Faults | 3 | **1** |

| First Serve % | **62% (28/45)** | 51% (28/55) |

| 1st Serve Points Won % | 71% (20/28) | **75% (21/28)** |

| 2nd Serve Points Won % | 53% (9/17) | **67% (18/27)** |

| Break Points Saved % | 0% (0/3) | **100% (1/1)** |

| Service Games Played | 9 | 9 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Passaro | 🇩🇪 Molleker |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 58 | **209** |

| 1st Serve Return Points Won %| 25% (7/28) | **29% (8/28)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 33% (9/27) | **47% (8/17)** |

| Break Points Converted % | 0% (0/1) | **100% (3/3)** |

| Return Games Played | 9 | 9 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Passaro | 🇩🇪 Molleker |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | 64% (29/45) | **71% (39/55)** |

| Return Points Won % | 29% (16/55) | **36% (16/45)** |

| Total Points Won % | 45% (45/100) | **55% (55/100)**|





Marco Rossi