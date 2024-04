Sfortuna Nardi a Bucarest: infortunio alla caviglia e sconfitta al primo turno. Il tennista italiano si arrende a Thiago Seyboth-Wild dopo aver sprecato cinque match-point

Sconfitta amara, amarissima per Luca Nardi all’ATP250 di Bucharest. Il tennista italiano, attualmente numero 81 del ranking mondiale, è stato sconfitto al primo turno dal brasiliano Thiago Seyboth-Wild, numero 67 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-7 (5), 7-6 (2) dopo una battaglia durata 3 ore e 16 minuti sulla terra rossa rumena.

La partita sembrava sorridere a Nardi nel terzo set, quando si è trovato in vantaggio per 5-3 e con ben cinque match-point a disposizione (ovviamente non consecutivi). Tuttavia, la sfortuna si è abbattuta sul pesarese: una caduta e un infortunio alla caviglia hanno di fatto compromesso le sue chances di vittoria, regalando il successo al sudamericano.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per Nardi, che si è visto sfuggire di mano un match che sembrava ormai vinto. Ora, la speranza è che l’infortunio alla caviglia non sia troppo serio e che possa tornare presto in campo per dimostrare il suo valore.

Le statistiche mostrano una partita molto equilibrata tra Nardi e Seyboth Wild, con il brasiliano che ha ottenuto una vittoria di misura. Entrambi i giocatori hanno vinto il 68% dei punti al servizio, ma Seyboth Wild è stato più efficace sulla prima di servizio (75% vs 68%) e nel salvare le palle break (89% vs 50%), nonostante abbia commesso più doppi falli (7 vs 1). In risposta, le percentuali sono state identiche (32%), ma Seyboth Wild è riuscito a convertire il 50% delle palle break contro l’11% di Nardi. Seyboth Wild ha anche messo a segno più ace (5 vs 3). Nel complesso, Seyboth Wild si è aggiudicato il 52% dei punti totali contro il 48% di Nardi.

Nel primo set, Nardi ha pagato la scarsa concretezza nel suo gioco, non sfruttando le opportunità di break nel primo e terzo game. Seyboth-Wild ne ha approfittato, strappando il servizio all’italiano nel quarto gioco grazie a un dritto particolarmente efficace. Il brasiliano ha poi gestito senza problemi i propri turni di battuta, chiudendo il set sul 6-3.

Il secondo parziale ha visto un Nardi più solido al servizio, capace di contenere l’avversario dal lato destro ed evidenziare le debolezze del rovescio del brasiliano. L’equilibrio ha regnato sovrano, rendendo necessario il tie-break per decidere le sorti del set. Qui, l’italiano è stato abile a sfruttare le proprie chance, aggiudicandosi la frazione per 7-5 grazie ad alcuni colpi di pregevole fattura.

Il terzo set si è aperto nel migliore dei modi per Nardi, che ha strappato il servizio a Seyboth-Wild nel quinto game, esibendo un tennis di alta qualità. Tutto sembrava pronto per una conclusione felice, ma nel nono gioco sul 5 a 3 e dopo aver mancato cinque match-point, un colpo in contropiede del brasiliano ha portato Nardi a perdere l’equilibrio, procurandosi una seria distorsione alla caviglia sinistra.

Grande amarezza per l’italiano, assistito dal medico e dallo stesso avversario, che gli ha fornito una sedia. Nardi ha provato a continuare, ma con evidenti difficoltà nei movimenti, soprattutto al servizio. L’inevitabile contro-break è arrivato nel decimo gioco, portando il set sul 5-5.

Nonostante l’infortunio, Nardi è riuscito a raggiungere il tie-break, praticamente giocando da fermo ed ha dovuto cedere per 7-2, ponendo fine alle sue speranze di vittoria.

ATP Bucharest Luca Nardi Luca Nardi 3 7 6 Thiago Seyboth Wild Thiago Seyboth Wild 6 6 7 Vincitore: Seyboth Wild Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* ace 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Nardi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* df 6*-5 6-6 → 7-6 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Nardi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Nardi 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

🇮🇹 Luca Nardi vs 🇧🇷 Thiago Seyboth Wild

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Nardi | 🇧🇷 Seyboth Wild |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **296** | 288 |

| Aces | 3 | **5** |

| Double Faults | **1** | 7 |

| First Serve % | **71% (72/101)**| 67% (85/127) |

| 1st Serve Points Won % | 68% (49/72) | **75% (64/85)** |

| 2nd Serve Points Won % | **69% (20/29)** | 52% (22/42) |

| Break Points Saved % | 50% (2/4) | **89% (8/9)** |

| Service Games Played | 16 | **17** |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Nardi | 🇧🇷 Seyboth Wild |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 89 | **125** |

| 1st Serve Return Points Won %| 25% (21/85) | **32% (23/72)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| **48% (20/42)** | 31% (9/29) |

| Break Points Converted % | 11% (1/9) | **50% (2/4)** |

| Return Games Played | **17** | 16 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Nardi | 🇧🇷 Seyboth Wild |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | 68% (69/101) | 68% (86/127) |

| Return Points Won % | 32% (41/127) | 32% (32/101) |

| Total Points Won % | 48% (110/228) | **52% (118/228)**|





Francesco Paolo Villarico