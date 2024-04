La conferenza stampa di Stefanos Tsitsipas dopo il successo a Monte Carlo. Ha parlato di Ruud, Sinner, Nadal e del sogno olimpico con il fratello Petros

Stefanos Tsitsipas ha conquistato per la terza volta il titolo del Masters 1000 di Monte-Carlo, un risultato che supera le sue stesse aspettative e segna un importante ritorno alla forma per il tennista greco dopo mesi difficili. “Avevo davvero bisogno di una settimana come questa, soprattutto dopo i mesi difficili che ho passato,” ha condiviso Tsitsipas durante la conferenza stampa post-vittoria.

Durante la conferenza stampa, Stefanos Tsitsipas ha descritto il suo incontro con Casper Ruud in termini di rispetto e considerazione. Ha affermato: “Beh, non direi che è stata una partita facile oggi. Il primo set sembrava che potesse essere facile, ma nella mia mente sapevo che c’era una battaglia da giocare.

Forse quando il set è finito, ho pensato, ok, il punteggio è diverso da come mi sento in campo. Era 6-1, un buon set per me, ma allo stesso tempo sapevo che questo avversario non avrebbe giocato peggio di quanto fatto nel primo set. Non era facile nemmeno mantenere il mio livello così alto come nel primo set, quindi dovevo essere cauto, dovevo gestire le forze e adattarmi ai cambiamenti tattici che il mio avversario avrebbe potuto introdurre ed alla fine è andata bene ho sofferto ma sono riuscito a piazzare il break nell’ultimo gioco dell’incontro”.

Interrogato sulla capacità di Jannik Sinner sulla terra rossa, Tsitsipas ha elogiato l’azzurro, notando miglioramenti significativi nel suo gioco rispetto agli incontri precedenti sulla terra battuta. “Sinner è un giocatore formidabile su tutte le superfici. È sicuramente uno dei favoriti per l’intera stagione su terra.

È un ottimo tennista su tutte le superfici. Penso che abbia il gioco adatto per eccellere ovunque. L’ultima volta che abbiamo giocato, qui, ho visto il suo livello molto diverso rispetto alle ultime volte che penso di averlo incontrato a Roma, due volte, in realtà, sulla terra. Non considererei i campi duri perché sono diversi, sto confrontando Jannik solo rispetto a una superficie specifica.”

La conversazione si è poi spostata sul ritorno di Rafael Nadal, con Tsitsipas che ha espresso ammirazione per la capacità di Nadal di adattarsi rapidamente alla terra rossa, nonostante le sfide legate all’età e alle condizioni fisiche.

“Beh, direi che Rafa, indipendentemente dal fatto che non abbia giocato affatto o che sia il suo primo torneo, tutti sappiamo cosa Rafa è capace di fare e quanto velocemente può adattarsi a una delle sue superfici preferite, che è la terra rossa. Non sarei sorpreso se vedessimo Rafa raggiungere le finali a Barcellona, perché è qualcosa che ha fatto ripetutamente per anni e anni.”

Infine, Tsitsipas ha discusso delle sue aspirazioni olimpiche, esprimendo il desiderio di competere insieme a suo fratello Petros in doppio. Pur riconoscendo il valore di giocare il doppio misto con Maria Sakkari, ha chiarito che il suo sogno principale è quello di condividere l’esperienza olimpica con il fratello, evidenziando l’importanza di questo legame familiare in un contesto così prestigioso.





Francesco Paolo Villarico