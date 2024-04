Jannik Sinner: “Considero il torneo di Madrid come preparazione per Roma e Roland Garros”

Jannik Sinner è stato eliminato nelle semifinali del Masters 1000 di Monte-Carlo da Stefanos Tsitsipas, dopo aver avuto alcuni crampi che hanno inciso sulla prestazione del numero due al mondo nella seconda metà del terzo set. Il giovane talento italiano assicura che non ci sono motivi di preoccupazione per quanto riguarda la sua condizione fisica, ma ridimensiona le aspettative per il prossimo Masters 1000 di Madrid.

“Non credo sia nulla di grave. Ho giocato molti incontri e ora ho bisogno di riposarmi. Considero il torneo di Madrid come preparazione per Roma e Roland Garros. Non parto con l’obiettivo di vincere il torneo. Se vinco uno o due incontri, sono soddisfatto,” ha dichiarato Sinner, che la prossima settimana non parteciperà a nessun torneo.