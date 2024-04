Carlos Alcaraz dà forfait per il torneo ATP 500 di Barcellona. Fabian Marozsan prende il suo posto tra le teste di serie (con il tabellone aggiornato)

Quando tutto sembrava indicare, secondo le indiscrezioni del quotidiano Marca, che Carlos Alcaraz avrebbe partecipato al Conde de Godó di Barcellona, alla fine il murciano ha deciso, insieme al suo team, di non disputare il torneo per non aver superato il fastidio all’avambraccio destro nell’ultima sessione di allenamento di questa domenica mattina.

È un duro colpo. Doppio, se ricordiamo che ha dovuto ritirarsi all’ultimo minuto anche dal torneo di Monte Carlo. Due tornei consecutivi, qualcosa che non gli era ancora successo nella sua breve carriera nel circuito. Inoltre, sono due eventi in cui partiva come principale favorito e dove avrebbe acquisito ritmo in vista del Roland Garros.

Il murciano, che si è allenato giovedì e venerdì alla Ferrero Tennis Academy, ha viaggiato questo fine settimana a Murcia per trascorrere qualche giorno con la sua famiglia. Lì si è trasferita tutta la sua squadra e si è allenato ieri e oggi al Club de Campo, accanto a casa sua. Nell’ultima sessione di questa domenica, Carlos non ha avuto buone sensazioni al suo avambraccio destro e nonostante abbia provato fino all’ultimo minuto, ha deciso che la cosa migliore era non forzare e ritirarsi dal Conde de Godó 2024, dove difendeva il titolo.

L’organizzazione del torneo ha comunicato che questo lunedì, Alcaraz parteciperà al torneo per salutare tutti e fare atto di presenza dopo il suo ritiro dell’ultimo minuto. Carlitos non potrà difendere i 500 punti del titolo dell’anno scorso e perde il suo secondo torneo consecutivo in un tour così serrato che qualsiasi contrattempo ti fa perdere diversi tornei, come è stato il caso di Alcaraz.

Il giocatore guarda già a quello che potrebbe essere il suo prossimo torneo: Madrid. Con il suo debutto programmato per venerdì o sabato, ha quasi 14 giorni davanti a sé per riprendersi dal fastidio all’avambraccio. Se dovesse perdere anche il torneo di Madrid, gli sarebbe difficile rimanere nella Top 3-Top 4 del ranking e arrivare con un buon ritmo all’appuntamento segnato in rosso sul calendario, il Roland Garros.

(17) Marozsan, Fabian vs Bye

Van Assche, Luca vs Zhang, Zhizhen

Diaz Acosta, Facundo vs (WC) Rincon, Daniel

Bye vs (15) Coric, Borna

(10) Musetti, Lorenzo vs Bye

Qualifier vs Carballes Baena, Roberto

Kotov, Pavel vs Ofner, Sebastian

Bye vs (5) Tsitsipas, Stefanos

(4) de Minaur, Alex vs Bye

Cobolli, Flavio vs (PR) Nadal, Rafael

Altmaier, Daniel vs Popyrin, Alexei

Bye vs (16) Fils, Arthur

(11) Davidovich Fokina, Alejandro vs Bye

Machac, Tomas vs Qualifier

Qualifier vs Lajovic, Dusan

Bye vs (6) Humbert, Ugo

(8) Baez, Sebastian vs Bye

Arnaldi, Matteo vs Cazaux, Arthur

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (9) Jarry, Nicolas

(14) Thompson, Jordan vs Bye

Munar, Jaume vs Nishioka, Yoshihito

Muller, Alexandre vs (WC) Ramos-Vinolas, Albert

Bye vs (3) Ruud, Casper

(7) Khachanov, Karen vs Bye

Safiullin, Roman vs (WC) Bautista Agut, Roberto

Qualifier vs Cachin, Pedro

Bye vs (12) Norrie, Cameron

(13) Etcheverry, Tomas Martin vs Bye

Qualifier vs (WC) Landaluce, Martin

Evans, Daniel vs Nakashima, Brandon

Bye vs (2) Rublev, Andrey





Marco Rossi