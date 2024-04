Challenger Oeiras 3: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Fabio Fognini n.1 del seeding

Challenger Oeiras 3 – Tabellone Principale – terra

(1) Fognini, Fabio vs De Loore, Joris

(SE) Kovalik, Jozef vs (SE) Napolitano, Stefano

Blanchet, Ugo vs Rocha, Henrique

Qualifier vs (5) Nava, Emilio

(3) Piros, Zsombor vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Agamenone, Franco vs Blancaneaux, Geoffrey

Novak, Dennis vs (8) Cerundolo, Juan Manuel

(7) Moreno De Alboran, Nicolas vs Qualifier

(WC) Elias, Gastao vs Qualifier

Sachko, Vitaliy vs Ymer, Elias

Rodriguez Taverna, Santiago vs (4) Comesana, Francisco

(6) Atmane, Terence vs Harris, Billy

Gaubas, Vilius vs (WC) Ferreira Silva, Frederico

Halys, Quentin vs de Jong, Jesper

(WC) Faria, Jaime vs (2) Monteiro, Thiago

1. [4] Chun-Hsin Tsengvs [WC] Joao Domingues2. [5] Maks Kasnikowskivs [WC] Pedro Araujo

Campo 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Mathys Erhard vs [12] Marvin Moeller

2. [2] Adrian Andreev vs [Alt] Daniel Merida

3. [1] Lukas Neumayer vs Alexis Gautier

4. [6] Valentin Royer vs Orlando Luz

Campo 4 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Arthur Weber vs [11] Tristan Lamasine

2. [Alt] Miguel Damas vs [9] Gauthier Onclin

3. Dan Added vs [10] Samuel Vincent Ruggeri

4. [Alt] Martin Krumich vs [8] Javier Barranco Cosano

Campo 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Manuel Guinard vs [WC] Francisco Rocha

2. [WC] Tiago Pereira vs [7] Enrico Dalla Valle