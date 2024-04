ATP 250 Bucharest: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Zeppieri e Travaglia presenti

ATP 250 Bucharest – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Dzumhur, Damir vs (Alt) Taberner, Carlos

Kolar, Zdenek vs (5) Zeppieri, Giulio

(2) Barrere, Gregoire vs Ionel, Nicholas David

(WC) Pouille, Lucas vs (7) Misolic, Filip

(3) Albot, Radu vs (Alt) Cretu, Cezar

(Alt) Jianu, Filip Cristian vs (6) Droguet, Titouan

(4) Vacherot, Valentin vs Travaglia, Stefano

(WC) Copil, Marius vs (8) Bonzi, Benjamin

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Radu Albot vs [Alt] Cezar Cretu

2. [2] Gregoire Barrere vs Nicholas David Ionel

3. [4] Valentin Vacherot vs Stefano Travaglia

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Zdenek Kolar vs [5] Giulio Zeppieri

2. [1] Damir Dzumhur vs [Alt] Carlos Taberner (non prima ore: 12:00)