WTA 250 Rouen: Il Tabellone Principale. Trevisan e Cocciaretto al via

WTA 250 Rouen – Tabellone Principale – terra

(1) Anastasia Pavlyuchenkova vs (WC) Alice Robbe

Qualifier vs Arantxa Rus

Magda Linette vs (WC) Elsa Jacquemot

Qualifier vs (8) Anna Blinkova

(3) Anhelina Kalinina vs Alizé Cornet

Martina Trevisan vs (WC) Naomi Osaka

Qualifier vs Elina Avanesyan

Nadia Podoroska vs (5) Mirra Andreeva

(6) Sloane Stephens vs Peyton Stearns

Karolina Pliskova vs Qualifier

Varvara Gracheva vs Viktoriya Tomova

Mayar Sherif vs (4) Yue Yuan

(7) Clara Burel vs Qualifier

Nao Hibino vs Qualifier

Anna Karolina Schmiedlova vs Diane Parry

Elisabetta Cocciaretto vs (2) Caroline Garcia