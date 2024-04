Challenger Split: Il Tabellone Principale e di Quali. Al via Stefano Travaglia nel Md e Lorenzo Rottoli nelle quali

Challenger Split – Tabellone Principale – terra

(1) Piros, Zsombor vs Fatic, Nerman

(Alt) Skatov, Timofey vs Neumayer, Lukas

(Alt) Jianu, Filip Cristian vs Qualifier

Harris, Billy vs (8) Misolic, Filip

(3) Klein, Lukas vs Qualifier

(Alt) Vesely, Jiri vs (Alt) Lamasine, Tristan

Kasnikowski, Maks vs Kolar, Zdenek

(WC) Dodig, Matej vs (7) Molcan, Alex

(5) Cerundolo, Juan Manuel vs Travaglia, Stefano

Qualifier vs Qualifier

Ionel, Nicholas David vs Kovalik, Jozef

Gakhov, Ivan vs (4) Halys, Quentin

(6) Dzumhur, Damir vs (WC) Mikrut, Luka

Qualifier vs Squire, Henri

Rodriguez Taverna, Santiago vs Bonzi, Benjamin

Qualifier vs (2/WC) Ajdukovic, Duje

(13) Krutykh, Oleksiivs (Alt) Setkic, Aldin(WC) Brkic, Jerkovs (8) Topo, Marko

(2) Vrbensky, Michael vs Gima, Sebastian

Alternate vs (7) Forejtek, Jonas

(3) Gill, Felix vs (WC) Simundza, Josip

(WC) Markovina, Duje vs (10) Strombachs, Robert

(4) Erhard, Mathys vs Rehberg, Max Hans

(Alt) Basic, Mirza vs (11) Nicod, Jakub

(5) Geerts, Michael vs (WC) Poljicak, Mili

Rottoli, Lorenzo vs (9) Gombos, Norbert

(6) Moller, Elmer vs (Alt) Schnaitter, Jakob

(Alt) Oberleitner, Neil vs (12) Added, Dan

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Jerko Brkic vs [8] Marko Topo

2. [5] Michael Geerts vs [WC] Mili Poljicak

3. [3] Felix Gill vs [WC] Josip Simundza

4. [WC] Duje Markovina vs [10] Robert Strombachs

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [13] Oleksii Krutykh vs [Alt] Aldin Setkic

2. [4] Mathys Erhard vs Max Hans Rehberg

3. [Alt] Mirza Basic vs [11] Jakub Nicod

4. [6] Elmer Moller vs [Alt] Jakob Schnaitter

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lorenzo Rottoli vs [9] Norbert Gombos

2. [2] Michael Vrbensky vs Sebastian Gima

3. Alternate vs [7] Jonas Forejtek

4. [Alt] Neil Oberleitner vs [12] Dan Added