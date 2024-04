Matteo Berrettini parla dopo l’accesso alla finale di Marrakech: “Sono molto stanco ma anche molto felice, questa è stata la partita più dura della settimana”. L’azzurro è di nuovo nei top 100 (con la sintesi video della partita)

Matteo Berrettini ha raggiunto la finale del torneo ATP di Marrakech, superando l’argentino Mariano Navone in una sfida estenuante di due ore e tre quarti, con il punteggio di 6-7 6-3 6-2. Questo successo non solo lo riporta nella top 100 mondiale ma gli offre anche l’opportunità di competere per il titolo contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, detentore del titolo.

Dopo la partita, Berrettini ha condiviso le sue sensazioni: “Sono molto stanco ma anche molto felice, questa è stata la partita più dura della settimana. Congratulazioni a Navone, ha giocato una partita molto solida. Le condizioni sono cambiate tantissimo nel corso della partita, ma il supporto del pubblico è stato incredibile. Sono un po’ stanco ma felice per la finale di domani.”

Questa finale segna un momento significativo per Berrettini, la sua prima dall’ottobre 2022, quando ha affrontato Lorenzo Musetti. “Non ricordo nemmeno quando è stata la mia ultima finale. Ma per essere qui ho lavorato tantissimo, con la volontà di essere in salute e godermi queste partite, divertirmi,” ha detto Berrettini, riflettendo sul suo percorso verso il recupero e il ritorno in forma.

Mentre il torneo di Montecarlo si avvicina, Berrettini rimane focalizzato sul presente: “Ora è presto per pensare al Principato. Ho una finale da giocare qui, spero che il sostegno sia lo stesso di oggi, se non di più.” Queste parole evidenziano la ritrovata determinazione e desiderio di vittoria di Berrettini, pronto a lottare per il titolo a Marrakech.

Berrettini, dopo aver raggiunto la finale nel torneo ATP 250 di Marrakech, Marocco, sta vivendo un significativo risaliTA nel ranking ATP. Il tennista italiano, che era posizionato al 135° posto con 470 punti la scorsa settimana, ha guadagnato 165 punti grazie alle sue prestazioni a Marrakech, catapultandosi al 95° posto nella classifica virtuale.

Questo miglioramento nel ranking si deve alla vittoria odierna sul giocatore argentino Mariano Navone, che gli ha aperto la strada alla finale contro l’iberico Roberto Carballes Baena. La finale, prevista domani non prima delle 16.00 ora italiana, è un’occasione per Berrettini non solo di conquistare il titolo ma anche di avanzare ulteriormente nel ranking.

Attualmente Berrettini non ha punti da difendere nella prossima settimana, quindi i punti acquisiti a Marrakech lo beneficeranno direttamente. Se dovesse vincere la finale, otterrebbe altri 85 punti, portando il suo totale a 720. Questo lo farebbe salire fino al numero 84 del mondo.

La finale di Marrakech diventa quindi cruciale per Berrettini non solo per le aspirazioni di titolo ma anche per il suo posizionamento nel panorama del tennis mondiale, offrendogli l’opportunità di riaffermarsi tra i top 100 e di avvicinarsi al gruppo dei top 80.