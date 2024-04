Challenger Madrid: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Ritorna in campo Giulio Zeppieri

Challenger Madrid – Tabellone Principale – terra

(1) Daniel, Taro vs Zeppieri, Giulio

Qualifier vs Hassan, Benjamin

Qualifier vs Zapata Miralles, Bernabe

Yevseyev, Denis vs (6) Rodionov, Jurij

(3) Ugo Carabelli, Camilo vs Sachko, Vitaliy

Qualifier vs Riedi, Leandro

Fonseca, Joao vs Qualifier

De Loore, Joris vs (7) Mayot, Harold

(5) Kopriva, Vit vs (WC) Landaluce, Martin

Gaubas, Vilius vs Napolitano, Stefano

Grenier, Hugo vs Qualifier

(WC) Moro Canas, Alejandro vs (4) Shang, Juncheng

(8) Kukushkin, Mikhail vs Moreno De Alboran, Nicolas

(SE) Hardt, Nick vs Molleker, Rudolf

Roca Batalla, Oriol vs Paire, Benoit

Qualifier vs (2/WC) Ramos-Vinolas, Albert

vs (WC) Sanchez Quilez, Alejo(WC) Lara Salmeron, Danielvs (8/Alt) Andreozzi, Guido

(2) Rincon, Daniel vs (WC) Manzano Lapuerta, Pablo

Gulin, Svyatoslav vs (9) Moeller, Marvin

(3) Shelbayh, Abdullah vs Damas, Miguel

Elias, Gastao vs (7) Barranco Cosano, Javier

(4) Huesler, Marc-Andrea vs (Alt) Nijboer, Ryan

Barroso Campos, Alberto vs (10) Brancaccio, Raul

(5) Gaio, Federico vs Buse, Ignacio

(Alt) Perez Contri, Sergi vs (11) Copil, Marius

(6) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Taberner, Carlos

(WC) Jodar, Rafael vs (12) Merida, Daniel

Pista Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Sergi Perez Contri vs [11] Marius Copil

2. [WC] Rafael Jodar vs [12] Daniel Merida

3. [3] Abdullah Shelbayh vs Miguel Damas

4. Gastao Elias vs [7] Javier Barranco Cosano

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Federico Gaio vs Ignacio Buse

2. [6] Nikolas Sanchez Izquierdo vs Carlos Taberner

3. [1] Francesco Passaro vs [WC] Alejo Sanchez Quilez

4. Svyatoslav Gulin vs [9] Marvin Moeller

Pista 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Marc-Andrea Huesler vs [Alt] Ryan Nijboer

2. Alberto Barroso Campos vs [10] Raul Brancaccio

3. [WC] Daniel Lara Salmeron vs [8/Alt] Guido Andreozzi

4. [2] Daniel Rincon vs [WC] Pablo Manzano Lapuerta