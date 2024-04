Challenger Busan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Mattia Bellucci testa di serie n.4 del Md

Challenger Busan – Tabellone Principale – hard

(1) Duckworth, James vs (WC) Roh, Hoyoung

Fery, Arthur vs Marie, Jules

Marchenko, Illya vs Bolt, Alex

Qualifier vs (5) Bu, Yunchaokete

(3) Shimabukuro, Sho vs Uchiyama, Yasutaka

Qualifier vs Sweeny, Dane

Hsu, Yu Hsiou vs Wu, Tung-Lin

Qualifier vs (7) Tu, Li

(6) Harris, Lloyd vs Berankis, Ricardas

Sekulic, Philip vs (WC) Nam, JiSung

Qualifier vs Kachmazov, Alibek

(WC) Kwon, Soonwoo vs (4) Bellucci, Mattia

(8) Wong, Coleman vs Blockx, Alexander

Qualifier vs Escoffier, Antoine

Qualifier vs Lajal, Mark

Hong, Seongchan vs (2) Virtanen, Otto

(1) Holmgren, Augustvs (Alt) Mochizuki, YukiSasikumar, Mukundvs (9) Ellis, Blake

(2) Echargui, Moez vs Shin, Sanhui

(WC) Ann, Suk vs (11) Celikbilek, Altug

(3) Moriya, Hiroki vs (WC) Chu, Seokhyeon

Sakellaridis, Stefanos vs (10) Chung, Yun seong

(4) Gerasimov, Egor vs Sun, Fajing

Lee, Jea Moon vs (12/PR) Jubb, Paul

(5) Erel, Yanki vs Cui, Jie

(WC) Lee, Jiho vs (8) Haliak, Mikalai

(6) Noguchi, Rio vs (WC) Shin, Woobin

Ly, Nam Hoang vs (7) McCabe, James

1. [1] August Holmgrenvs [Alt] Yuki Mochizuki2. Mukund Sasikumarvs [9] Blake Ellis3. Stefanos Sakellaridisvs [10] Yun seong Chung

Court 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Moez Echargui vs Sanhui Shin

2. [WC] Suk Ann vs [11] Altug Celikbilek

3. Jea Moon Lee vs [12/PR] Paul Jubb

Court 2 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Rio Noguchi vs [WC] Woobin Shin

2. [5] Yanki Erel vs Jie Cui

3. [4] Egor Gerasimov vs Fajing Sun

Court 3 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Nam Hoang Ly vs [7] James McCabe

2. [WC] Jiho Lee vs [8] Mikalai Haliak

3. [3] Hiroki Moriya vs [WC] Seokhyeon Chu