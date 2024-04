Challenger Barletta, Barcellona, Florianopolis e Mexico City: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Barletta (🇮🇹 Italia) – Semifinali, terra battuta

ATP Barletta Theo Arribage / Benjamin Bonzi Theo Arribage / Benjamin Bonzi 6 3 7 Zdenek Kolar / Chun-Hsin Tseng Zdenek Kolar / Chun-Hsin Tseng 1 6 10 Vincitore: Kolar / Tseng Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Z. Kolar / Tseng 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Arribage / Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Z. Kolar / Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 T. Arribage / Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 Z. Kolar / Tseng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 T. Arribage / Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Z. Kolar / Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Arribage / Bonzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Z. Kolar / Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Arribage / Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Z. Kolar / Tseng 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 T. Arribage / Bonzi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Z. Kolar / Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 T. Arribage / Bonzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 4-0 Z. Kolar / Tseng 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 T. Arribage / Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Z. Kolar / Tseng 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

1. Theo Arribage/ Benjamin Bonzivs Zdenek Kolar/ Chun-Hsin Tseng

2. [1] Harold Mayot vs [WC] Jacopo Berrettini (non prima ore: 13:00)



ATP Barletta Harold Mayot [1] Harold Mayot [1] 0 0 Jacopo Berrettini Jacopo Berrettini 0 0 Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Timofey Skatov vs [2] Damir Dzumhur (non prima ore: 15:00)



CHALLENGER Città del Messico (🇲🇽 Messico) – Semifinali, terra battuta

1. [1] Luke Johnson/ Skander Mansourivs Ryan Seggerman/ Patrik Trhac

2. [1] Thiago Agustin Tirante vs Bernard Tomic (non prima ore: 22:00)



3. Maxime Janvier vs Alexis Galarneau (non prima ore: 23:00)



CHALLENGER Barcelona (🇪🇸 Spagna) – Semifinali, terra battuta

ATP Barcelona Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 0 6 0 Bernabe Zapata Miralles [2] • Bernabe Zapata Miralles [2] 15 7 0 Vincitore: Zapata Miralles Servizio Svolgimento Set 2 B. Zapata Miralles 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Giustino 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Giustino 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. [Q] Lorenzo Giustinovs [2/WC] Bernabe Zapata Miralles

2. [Alt] Nick Hardt vs Javier Barranco Cosano



ATP Barcelona Nick Hardt • Nick Hardt 30 3 Javier Barranco Cosano Javier Barranco Cosano 15 1 Servizio Svolgimento Set 1 N. Hardt 0-15 15-15 30-15 3-1 J. Barranco Cosano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 N. Hardt 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Barranco Cosano 0-15 df 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 N. Hardt 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [4] Daniel Rincon / Oriol Roca Batalla vs [3] Jakob Schnaitter / Mark Wallner



CHALLENGER Florianopolis (🇧🇷 Brasile) – Semifinali, terra battuta

1. [Q] Camilo Ugo Carabellivs Joao Lucas Reis Da Silva

2. [7] Enzo Couacaud vs Gianluca Mager



Quadra 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [4] Adam Taylor / Gonzalo Villanueva vs Daniel Cukierman / Carlos Sanchez Jover



ATP Florianopolis Adam Taylor / Gonzalo Villanueva [4] Adam Taylor / Gonzalo Villanueva [4] 0 4 Daniel Cukierman / Carlos Sanchez Jover • Daniel Cukierman / Carlos Sanchez Jover 0 3 Servizio Svolgimento Set 1 D. Cukierman / Sanchez Jover 4-3 A. Taylor / Villanueva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Cukierman / Sanchez Jover 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 A. Taylor / Villanueva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Cukierman / Sanchez Jover 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-2 → 1-3 A. Taylor / Villanueva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 D. Cukierman / Sanchez Jover 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Taylor / Villanueva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [WC] Lorenzo Joaquin Rodriguez / Franco Roncadelli vs [4] Adam Taylor / Gonzalo Villanueva OR Daniel Cukierman / Carlos Sanchez Jover (non prima ore: 17:00)



