Fognini, magie e grinta: Djere ko in tre set, è nei quarti a Marrakech

Fabio Fognini dimostra ancora una volta il suo talento e la sua grinta, superando il secondo ostacolo nel torneo ATP 250 di Marrakech. L’azzurro, con una prestazione che ricorda al mondo del tennis il suo valore, ha sconfitto il serbo Laslo Djere, testa di serie numero 1 del tabellone, con il punteggio di 7-6(1) 2-6 6-4 dopo una battaglia durata due ore e 28 minuti. Con questa vittoria, Fognini si guadagna l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà il russo Pavel Kotov, giustiziere di Flavio Cobolli.

Le statistiche mostrano una prestazione leggermente superiore di Djere rispetto a Fognini. Il serbo ha avuto una percentuale più alta di prime di servizio (71% vs 64%) e di punti vinti sia sulla prima (72% vs 71%) che sulla seconda (54% vs 53%). Djere è stato anche più efficace nel salvare le palle break, annullandone il 71%, mentre Fognini non ne ha salvata nessuna. In risposta, le percentuali di punti vinti sono state simili, ma Djere è riuscito a convertire il 100% delle palle break (3/3), mentre Fognini ne ha convertite solo il 29% (2/7). Nel complesso, Djere ha vinto il 52% dei punti totali contro il 48% di Fognini, ma Fognini ha vinto i punti che contavano per vincere il match.

Il match, che ha chiuso una lunghissima giornata italiana iniziata oltre dieci ore prima sul campo centrale del torneo marocchino, ha visto un primo set molto combattuto, nonostante l’assenza di palle break. Fognini, dopo aver rischiato nel secondo game, si è imposto nel tie-break grazie a un paio di magie tra dritto e difesa, chiudendo il parziale con un dritto in corsa da tre metri fuori dalla riga di fondo.

Il secondo set, tuttavia, ha preso una piega diversa. Djere ha strappato subito il servizio all’azzurro, portandosi sul 4-0 complice anche un leggero calo di ritmo di Fognini. Il serbo ha così pareggiato i conti, vincendo il set per 6-2.

Nel set decisivo, dopo quattro game lottati, Djere ha trovato il break a zero nel quinto gioco. Quando tutto sembrava compromesso, però, Fognini ha approfittato di alcuni errori dell’avversario, conquistando la prima palla break dell’intero incontro e riportandosi sul 4-4. Sul 5-4, l’italiano ha avuto a disposizione ben sei match point, annullati da un tenace Djere. Tuttavia, sul sesto, complice anche un pizzico di fortuna con il nastro, Fognini ha chiuso l’incontro con un dritto vincente, staccando il biglietto per i quarti di finale.

Una vittoria di carattere per Fabio Fognini, che dimostra ancora una volta di poter competere ad alti livelli. Ora l’obiettivo è continuare il percorso a Marrakech, a partire dalla sfida contro Pavel Kotov.

ATP Marrakech Laslo Djere [1] Laslo Djere [1] 6 6 4 Fabio Fognini Fabio Fognini 7 2 6 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Djere 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 5-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 L. Djere 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 L. Djere 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇷🇸 Djere | 🇮🇹 Fognini |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **286** | 269 |

| Aces | **7** | 3 |

| Double Faults | 1 | **0** |

| First Serve % | **71% (69/97)** | 64% (58/90) |

| 1st Serve Points Won % | **72% (50/69)** | 71% (41/58) |

| 2nd Serve Points Won % | **54% (15/28)** | 53% (17/32) |

| Break Points Saved % | **71% (5/7)** | 0% (0/3) |

| Service Games Played | 15 | 15 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇷🇸 Djere | 🇮🇹 Fognini |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **196** | 116 |

| 1st Serve Return Points Won %| **29% (17/58)** | 28% (19/69) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **47% (15/32)** | 46% (13/28) |

| Break Points Converted % | **100% (3/3)** | 29% (2/7) |

| Return Games Played | 15 | 15 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇷🇸 Djere | 🇮🇹 Fognini |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | **67% (65/97)** | 64% (58/90) |

| Return Points Won % | **36% (32/90)** | 33% (32/97) |

| Total Points Won % | **52% (97/187)**| 48% (90/187) |





Marco Rossi