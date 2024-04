Il tennis di doppio si rinnova: l’ATP sperimenta nuovi format nel 2024

L’ATP ha annunciato l’avvio di una sperimentazione per un nuovo formato di gioco nel doppio durante la stagione 2024, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza per tifosi, giocatori e tornei. Il tutto inizierà questo mese con importanti cambiamenti al Masters 1000 di Madrid.

L’intento della prova è quello di aumentare l’esposizione e l’attrattiva commerciale del tennis di doppio, creando nuove narrazioni e storyline per i tifosi, migliorando l’esperienza nei tornei e potenziando il prodotto destinato alle trasmissioni.

Ross Hutchins, Chief Tour Officer dell’ATP, ha dichiarato: “Crediamo che nel gioco del doppio di oggi ci sia un potenziale inesplorato. Sappiamo che può offrire un enorme valore in termini di intrattenimento, ma è necessario rinnovare il modo di raccontarlo per connettersi con i tifosi. La sperimentazione di nuovi formati e regole ci permette di essere flessibili e di esplorare modi per migliorare il prodotto. Questa iniziativa è stata fortemente collaborativa, e desideriamo ringraziare Madrid per essersi offerta come primo campo di prova per questa stagione.”

Le modifiche in prova al Mutua Madrid Open 2024 includono:

– Maggiore azione Singolare – Doppio. Il tabellone da 32 coppie avrà fino a 16 posti riservati per le coppie che entrano tramite la loro classifica nel singolare, creando un numero senza precedenti di incontri tra i migliori giocatori di doppio e singolari, e generando nuove narrazioni avvincenti per i tifosi.

– Un programma concentrato su cinque giorni (da martedì a sabato) durante la seconda settimana del torneo, offrendo un calendario più semplice e diretto per tifosi e giocatori.

– Shot clock ridotto per accelerare il ritmo di gioco e minimizzare i tempi morti. Il tempo tra i punti sarà ridotto a 15 secondi dopo scambi inferiori a quattro colpi (quattro o più colpi = 25 secondi).

– Cambi di campo più rapidi con meno pause per accelerare il ritmo del gioco.

– Libertà di movimento per i tifosi nell’arena durante il gioco, aumentando la comodità dell’esperienza in loco.

Matthew Ebden, numero 2 del mondo nel doppio e Presidente del Consiglio Consultivo dei Giocatori ATP, ha affermato: “Il doppio ha molto da offrire ai fan e l’atmosfera che può creare, se presentato nel modo giusto, è fenomenale. Riconosciamo che, come giocatori, dobbiamo fare di più per promuoverci al meglio. Vorrei elogiare i miei colleghi di tutto l’ATP per aver introdotto questi nuovi concetti. In questo processo sono stati investiti molto tempo, pensiero e cura, ed è stato un privilegio fare la mia parte.”

Il processo è stato guidato da un gruppo di lavoro dedicato al doppio, istituito nel 2023, che include rappresentanti dei giocatori, dei tornei e dello staff dell’ATP.

I cambiamenti di formato saranno testati in eventi selezionati durante la stagione 2024 dell’ATP Tour, con ulteriori dettagli che verranno comunicati in seguito.





Marco Rossi