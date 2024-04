Berrettini doma Munar a Marrakech, sarà derby con Sonego nei quarti di finale

Sembrava già fatta a metà del secondo set, ma nel tennis non è finita finché non stringi la mano all’avversario. Ha sudato più del dovuto Matteo Berrettini per battere un coriaceo Jaume Munar nel secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech, sprecando un break di vantaggio nel secondo set con chance per il doppio allungo, finendo per vincere al terzo set al termine di 2 ore e 20 di lotta, conclusa per 6-4 4-6 6-3. Un bel successo, conquistato con pieno merito, che vale all’azzurro l’accesso ai quarti di finale e un bel derby con l’amico di sempre Lorenzo Sonego. Più della vittoria stessa, è la prestazione fisica e tecnica di Matteo ad essere la notizia migliore: infatti Berrettini è piaciuto assai per velocità generale in campo, sia negli spostamenti che con i colpi, un po’ più penetranti e meno arrotati rispetto al primo match nel torneo, ma sempre discretamente carichi di spin. Ha rincorso con fluidità di movimenti il pressing dell’iberico, ha spinto tanto e bene con la combinazione servizio e diritto ed è stato bravo a reggere anche col rovescio Matteo, alternando back ficcanti a diverse accelerazioni lungo linea che hanno sorpreso un Munar consistente e sempre pronto alla lotta.

Peccato per il passaggio a vuoto totale e inspiegabile nel secondo set, quando Matteo avanti 3-1 non ha sfruttato uno 0-40 per strappare un doppio break (bene Munar sulle prime due chance, di poco largo l’affondo dell’italiano sulla terza). Berrettini in quella fase era devastante, sembrava in controllo totale della partita, con il rivale in balia dei suoi attacchi e potenza. Sprecate le chance è arrivato un vero blackout, con un parziale terribile di 13 punti persi e poi il break subito nel decimo gioco, per colpa del servizio diventato improvvisamente poco efficace e anche della grande aggressività del rivale. Sembrava anche un po’ meno rapido negli spostamenti Matteo in quel maledetto decimo game, si temeva che la partita potesse scivolargli via, invece è stato molto bravo a lottare, resistere fisicamente e mentalmente, e ritrovare la miglior efficacia col servizio. Nel terzo set è andato via di “cattiveria”, ha spinto davvero con potenza senza concedere chance nei suoi game e andando a prendersi i due break. Di prepotenza.

Berrettini non è ancora in formato “The Hammer”, ma dopo una così lunga inattività è scontato che debba ancora sudare e ritrovare il miglior feeling e fiducia. Forse quel passaggio a vuoto è arrivato proprio per la carenza di competizione e di match nelle gambe, con una perdita di focus sprecate le chance. Con questo piglio e attitudine assolutamente positiva, potrà velocemente ritrovare tutto questo e migliorare la tenuta all’interno di una partita. Munar non è esattamente la definizione di talento, ha un tennis piuttosto monocorde e prevedibile, ma è il classico “cagnaccio” che ti si attacca alle caviglie, ringhia e non molla mai. Insomma, non regala quasi niente se non gli metti grande pressione e devi giocare a tennis meglio di lui per batterlo. Berrettini ne era consapevole e c’è riuscito, bravo a reggere in molti scambi condotti dallo spagnolo e pronto a cambiare ritmo con un diritto tornato a tratti velocissimo e difficile da contrastare.

Sembra che Matteo abbia leggermente cambiato il movimento, sia di battuta che col diritto, per slanciare un po’ di meno l’accelerazione della racchetta. Se questo è funzionale a stressare di meno i muscoli obliqui, che tanto l’hanno fatto penare in passato, senza perdere molto in velocità e controllo, la mossa è straordinaria. Oggi a differenza del primo match del torneo ha lavorato la palla col diritto in top spin ma con meno vigore, anche perché Munar con la palla molto carica va a nozze, quindi era più corretto tatticamente portare il rivale su velocità alle quali il suo controllo perde di sicurezza. Matteo ha servito complessivamente il 68% di prime in campo, vincendo 3 punti su 4, numeri molto buoni, con 8 Ace e nessun doppio fallo. In risposta i numeri non sono così eclatanti, ma alla fine è riuscito a trovare quella manciata di risposte profonde e quindi prendere il comando degli scambi che hanno fruttato i break decisivi. Soprattutto nel break sul 3 pari del terzo, Matteo ha dato una dimostrazione di forza notevole, con un diritto davvero da “martello” e pure un’accelerazione improvvisa di rovescio lungo linea che non è esattamente tra i momenti top del suo repertorio ma che è riuscito a gestire da campione nel momento decisivo.

Un Berrettini in crescita, sotto tutti i punti di vista. Con più partite nelle gambe e nella testa riuscirà a tenere alto il livello e l’attenzione. Contro avversari qualitativamente migliori, quei passaggi a vuoti non te li puoi permettere. Ma intanto, godiamoci questo gran bel Matteo che, diciamolo, c’è mancato terribilmente…

Marco Mazzoni

La cronaca

Munar inizia il match al servizio. È sicuro nella spinta col diritto, cerca con insistenza il lato sinistro di Berrettini, copione “scontato” di come intende condurre l’incontro. Discreto primo turno di battuta per Matteo, la prima palla funziona e il diritto pesante anche; la situazione si fa difficile invece nel secondo turno di servizio. Scivola 15-40 sotto la pressione del rivale (brutto un errore col diritto), ma si aggrappa alle sue certezze, prima di servizio potente e via col diritto. Matteo trova un’ottima smorzata, ma il game è complicato perché lo spagnolo resiste al forcing dell’azzurro. Ancora con servizio + diritto Berrettini salva la terza palla break del game. Al dodicesimo punto il romano impatta 2 pari. Troppo comodi i turni di battuta di Jaume, Matteo deve crescere in risposta, non solo rimettere e poi rincorrere. Sul 3 pari Matteo regge bene col rovescio e sul 15-30 fa “scoppiare” la palla in uno scambio vinto di grinta e potenza. Si porta 15-40, ha le prime due palle break del match. Sfrutta la seconda: taglia col back di rovescio, poi alza la parabola e riesce a spostarsi sul diritto da sinistra, per un drive carico e spin e potenza che sbaraglia il rivale. BREAK Berrettini, 4-3 e servizio. L’azzurro consolida il vantaggio con un buon turno di battuta (e un Ace), 5-3, e continua a provarci in risposta. Arriva due punti dal set sul 15-30, ma Munar è bravo a comandare col diritto, resta in scia 4-5. Berrettini con un altro solido turno di battuta chiude il set 6-4. Solido, con due prime su tre in campo, vincendo il 77% dei punti. Ha retto bene col rovescio e piuttosto comodo negli spostamenti, pronto a prendersi il break nell’unico turno così così del rivale.

Berrettini si complica il primo turno di servizio del secondo set con due errori col diritto. Rimonta lo 0-30 anche con un pizzico di buona sorte, un nastro mortale. Poi torna in versione “The Hammer” col servizio, 1 pari. Scampato il pericolo, Matteo mette in moto la potenza brutale del diritto, e anche col rovescio entra bene sotto la palla col bimane dando rotazione e profondità, Munar sbaglia. 15-40, due palle break per Berrettini. Annulla la prima Jaume con un rovescio lungo linea un po’ disperato ma vincente; il forcing del romano col diritto provoca l’errore di Munar, BREAK! 2-1 e servizio, può fare corsa di testa l’azzurro. E con la facilità del servizio in questa giornata, è un bell’andare. Rimedia con due mazzate terrificanti a un 15-30 e vola 3-1. Sciolto col diritto Matteo, aggredisce la prima palla più corta dello spagnolo e si butta a rete, ottimo momento figlio del vantaggio e della fiducia. Funziona pure il rovescio lungo linea, e allora è un SUPER Berrettini. Tutto nasce da piedi che corrono liberi e sicuri sulla terra marocchina, 0-30 con due punti uno più bello dell’altro. Con l’ennesima mazzata col diritto lo score segna 0-40, tre PB che profumano di palle match… Si gioca bene le prime due lo spagnolo, sulla terza è poco fortunato Matteo, la bordata col diritto gli esce di un dito. Buona reazione di Munar, resta aggrappato 2-3. All’improvviso Berrettini va in tilt, non trova più punti col servizio, sbaglia prima un diritto poi una volée un po’ in pancia. 0-40… Purtroppo il passaggio a vuoto è completato da un diritto affrettato che vola via di metri. Dal possibile 4-1 pesante, ora siamo 3 pari. Un errore di rovescio in scambio costa a Matteo il decimo punto perso di fila. Diventano 13, per il 4-3 Munar. Finalmente un Ace interrompe la striscia negativa di Matteo, e il servizio lo porta dritto al 4 pari. Servendo sul 5-4, Matteo perde uno scambio rocambolesco, ben gestito ma è mancato l’ultimo tocco. quindi sul 30 pari è ricacciato indietro dalla difesa di Munar e sbaglia, c’è un Set Point per Jaume sul 30-40! Il diritto potente di Matteo sorprende lo spagnolo, che sbaglia. Più attento Berrettini sull’attacco successivo, stavolta il lob è ben gestito. La lotta continua, Munar martella alla sua massima velocità col diritto e Berrettini è più lento nella difesa. Si procura un secondo Set Point Munar, e stavolta lo sfrutta trovando una riga con un rovescio di scambio. 6-4 Munar, si va al terzo set. Peccato per il blackout di Matteo sul 3-2, e un calo col rendimento con la seconda di servizio.

Munar ha il vantaggio di servire per primo, resta solido e a 15 muove lo score. Buon turno di battuta anche per Matteo, 1 pari. Berrettini cerca di alzare il volume in risposta e guadagnare campo spingendo sul diritto di Munar. Con un altro diritto molto profondo il romano provoca l’errore del 15-30. Jaume incappa in un errore banale col diritto, si lagna ma la palla è out di una spanna. 15-40, due palle break per Matteo! Munar attacca e salva la prima; uff… rischia il doppio fallo col nastro ma la palla gli resta in campo. Berrettini governa benissimo lo scambio ma l’accelerazione col diritto inside out esce di un niente. 2-1 Munar. Matteo risolve con servizio esterno e diritto potente lungo linea un pericoloso 15-30, impattando lo score 3 pari. Entra benissimo nel fatidico settimo game il romano, gran rovescio lungo linea e via a chiudere col diritto, poi spinge a tutta dal centro e sfonda! 0-40, tre palle break strappate di pura potenza. È solido Munar sulle prime due, ma esagera con la spinta sulla terra, spedisce in corridoio un diritto lungo linea dopo il servizio. La fretta è pessima consigliera, e BREAK Berrettini, avanti 4-3 e servizio. A differenza del vantaggio sprecato nel secondo set, Matteo serve come un treno nell’ottavo game, e il diritto è sicuro. 5-3 Berrettini, che continua a rincorrere e spingere anche in risposta vuole chiuderla qua. Arriva ai vantaggi e si procura il primo Match Point spingendo “duro” sul rovescio di Jaume, che muore in rete. Lo spagnolo non trova più la prima di servizio e sparacchia col diritto. Game Set Match Berrettini! Bravo a ritrovare i suoi due migliori colpi dopo il passaggio a vuoto nel secondo parziale. Sarà derby con l’amico di sempre Sonego, ma quanto è bello ritrovare un Matteo così tosto dopo oltre due ore di gioco duro. È una notizia buona, anzi migliore, del successo stesso.

ATP Marrakech Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 4 6 Jaume Munar Jaume Munar 4 6 3 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 4-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Munar 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 5-3 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

🇮🇹 Matteo Berrettini vs 🇪🇸 Jaume Munar

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Berrettini | 🇪🇸 Munar |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **275** | 256 |

| Aces | **8** | 5 |

| Double Faults | **0** | 1 |

| First Serve % | **68% (58/85)** | 53% (46/86) |

| 1st Serve Points Won % | **74% (43/58)** | 63% (29/46) |

| 2nd Serve Points Won % | 44% (12/27) | **65% (26/40)** |

| Break Points Saved % | 67% (4/6) | **69% (9/13)** |

| Service Games Played | 14 | **15** |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Berrettini | 🇪🇸 Munar |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 129 | 129 |

| 1st Serve Return Points Won %| **37% (17/46)** | 26% (15/58) |

| 2nd Serve Return Points Won %| 35% (14/40) | **56% (15/27)** |

| Break Points Converted % | 31% (4/13) | **33% (2/6)** |

| Return Games Played | **15** | 14 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Berrettini | 🇪🇸 Munar |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | **65% (55/85)** | 64% (55/86) |

| Return Points Won % | **36% (31/86)** | 35% (30/85) |

| Total Points Won % | 50% (86/171) | 50% (85/171) |

Le statistiche mostrano una partita molto equilibrata tra Berrettini e Munar, con entrambi i giocatori che hanno vinto esattamente il 50% dei punti totali. Berrettini ha avuto una prestazione leggermente migliore al servizio, con una percentuale più alta di prime di servizio (68% vs 53%) e di punti vinti sulla prima (74% vs 63%). Tuttavia, Munar è stato più efficace sulla seconda di servizio, vincendo il 65% dei punti rispetto al 44% di Berrettini. Entrambi i giocatori hanno salvato una percentuale simile di palle break (67% Berrettini, 69% Munar). In risposta, Berrettini ha vinto una percentuale leggermente superiore di punti sulla prima di servizio di Munar (37% vs 26%), mentre Munar è stato più efficace sulla seconda (56% vs 35%). Nel complesso, nonostante le lievi differenze nelle statistiche, il match è stato molto equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno dimostrato solidità al servizio e in risposta.