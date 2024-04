Rimonta vincente per Sonego a Marrakech: battuto Nagal in tre set, ora derby nei quarti di finale con Matteo Berrettini (sintesi video e dichiarazioni dell’azzurro)

Lorenzo Sonego, testa di serie n.4 del tabellone nel torneo di Marrakech, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per superare il secondo turno. L’italiano ha affrontato l’indiano Sumit Nagal, numero 95 del mondo, in una partita che si è rivelata una vera e propria battaglia. Dopo due ore e venti minuti di gioco, Sonego è riuscito a prevalere con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 dopo 2 ore e 20 minuti di partita, conquistando così la seconda vittoria stagionale contro Nagal, entrambe arrivate al termine di match combattuti in tre set.

Le statistiche mostrano una partita equilibrata tra Nagal e Sonego, con entrambi i giocatori che hanno vinto esattamente il 50% dei punti totali. Nagal ha avuto una prestazione leggermente migliore al servizio, con una percentuale più alta di prime di servizio (73% vs 58%) e di punti vinti sulla seconda (74% vs 58%). Inoltre, Nagal ha salvato il 75% delle palle break affrontate, mentre Sonego solo il 50%. Tuttavia, Sonego è stato più efficace in risposta, vincendo il 35% dei punti sulla prima di Nagal e il 33% dei punti totali in risposta, contro il 30% di Nagal. Nel complesso, nonostante le lievi differenze nelle statistiche, il match è stato molto equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno dimostrato solidità al servizio e in risposta.

Il primo set è stato un vero incubo per Sonego, che è partito nel peggiore dei modi. L’azzurro ha commesso una serie di errori gratuiti che hanno permesso a Nagal di ottenere un doppio break e volare sul 5-0. Nonostante Sonego sia riuscito a sbloccarsi e ad avere anche una palla per ricucire in parte lo svantaggio, il set si è concluso in soli 38 minuti con il punteggio di 6-1 in favore dell’indiano.

Tuttavia, Sonego ha trovato la forza di reagire dopo la prima frazione deludente. Nel quarto gioco del secondo set, l’azzurro ha sferrato l’attacco decisivo, grazie ad alcune difese strenue da fondocampo. Prima ha piazzato un dritto incrociato per procurarsi una palla break, poi ha approfittato di un errore in smash di Nagal per scappare via sul 4-1. Sonego non ha concesso altre opportunità all’avversario, perdendo solo due punti in battuta e portando la partita al terzo set.

Nel set decisivo, Sonego ha dimostrato di avere le carte in regola per completare la rimonta. Nagal ha iniziato a commettere più errori, mentre l’azzurro è diventato più consistente. Nell’ottavo gioco, Sonego ha annullato due palle break con il servizio che avrebbero portato Nagal a servire per il match in caso di conversione, spinto dall’entusiasmo dopo essere riuscito ad uscire da una situazione complessa, ha continuato a spingere. Ci sono volute tre palle break e una risposta profonda su cui Nagal è andato fuori giri, ma alla fine il break è arrivato nel nono gioco. Sonego nel game successivo, sul 5 a 4 non è calato e ha chiuso la partita approfittando di un dritto fuori misura del suo avversario sul match point.

La chiave del successo di Sonego è stata la maggiore concretezza mostrata dal secondo set in poi. Dopo aver perso il primo parziale per 6-1, l’azzurro ha concesso solo nove punti sui cinquantuno giocati al servizio, ritrovando la concentrazione necessaria per conquistare una vittoria che può fare morale in vista dei prossimi impegni.

Grazie a questo successo, Lorenzo Sonego si è guadagnato la possibilità di affrontare un derby tutto italiano nei quarti di finale contro Matteo Berrettini.

Alla fine della partita Sonego ha dichiarato: “È il primo match della stagione sulla terra rossa e Nagal è un avversario difficile da affrontare. Oggi è stata dura, il primo set è stato complicato. Nel secondo ho cambiato qualcosa e ho provato ad essere più aggressivo in campo e ho servito meglio nel terzo. Sono molto felice di aver raggiunto i quarti di finale, spero di fare ancora meglio nel prossimo turno. Marrakech è una città molto bella e mi piace giocare qui per l’atmosfera”.

ATP Marrakech Sumit Nagal Sumit Nagal 6 3 4 Lorenzo Sonego [4] Lorenzo Sonego [4] 1 6 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Sonego 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-0 → 5-1 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Nagal 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

🇮🇳 Sumit Nagal vs 🇮🇹 Lorenzo Sonego

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇳 Nagal | 🇮🇹 Sonego |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **297** | 281 |

| Aces | 2 | **4** |

| Double Faults | **0** | 2 |

| First Serve % | **73% (62/85)** | 58% (43/74) |

| 1st Serve Points Won % | 65% (40/62) | **79% (34/43)** |

| 2nd Serve Points Won % | **74% (17/23)** | 58% (18/31) |

| Break Points Saved % | **75% (6/8)** | 50% (2/4) |

| Service Games Played | 13 | 13 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇳 Nagal | 🇮🇹 Sonego |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **128** | 102 |

| 1st Serve Return Points Won %| 21% (9/43) | **35% (22/62)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| **42% (13/31)** | 26% (6/23) |

| Break Points Converted % | **50% (2/4)** | 25% (2/8) |

| Return Games Played | 13 | 13 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇳 Nagal | 🇮🇹 Sonego |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | 67% (57/85) | **70% (52/74)** |

| Return Points Won % | 30% (22/74) | **33% (28/85)** |

| Total Points Won % | 50% (79/159) | 50% (80/159) |





Marco Rossi