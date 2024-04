Sinnermania: la nuova era del tennis italiano secondo Simone Vagnozzi

L’Italia, una nazione che ha celebrato leggende dello sport come Alberto Tomba e Valentino Rossi, sta vivendo un nuovo fenomeno con Jannik Sinner. Il giovane talento del tennis, a soli 22 anni, sta catturando l’attenzione e il cuore degli appassionati, rivalutando il tennis con un fervore paragonabile a quello tradizionalmente riservato al calcio.

La popolarità di Sinner non nasce solo dalle vittorie, ma dalla sua capacità di connettersi con il pubblico e dalla sua personalità genuina. Simone Vagnozzi, il suo coach, ha evidenziato come l’umiltà e l’approccio al gioco di Sinner abbiano creato un legame forte con i fan. “È merito del ragazzo. Dell’esempio che dà. La semplicità di Jannik è contagiosa, si fa voler bene, quindi è una bella cosa. Io l’ho vissuta così, ma si vede che si respira una bella aria: il fatto che un ragazzo semplice sia visto da così tanti ragazzini, giovanissimi, secondo me è bellissimo. Perché non vedono Sinner come un qualcuno di irraggiungibile,” ha detto Vagnozzi in un’intervista a Repubblica.

Nonostante Vagnozzi non abbia accompagnato Sinner nei tornei di Indian Wells e Miami per un piccolo intervento, il supporto di Darren Cahill ha garantito la continuità. Il focus è ora sulla stagione su terra, in particolare a Montecarlo, dove l’adattamento sarà cruciale. “Penso che quando si trova una strada che funziona non bisogna cambiare. Dobbiamo continuare a comportarci così: Montecarlo, con i pochi giorni che avremo per adattarci, sarà una delle fasi più delicate che avremo durante l’anno,” ha riflettuto Vagnozzi.

L’obiettivo è chiaro: scalare le vette del ranking ATP, superando anche campioni come Novak Djokovic. Per Vagnozzi, le sfide sulla terra rossa non sono un incubo, ma piuttosto un’opportunità per dimostrare la crescita e la competitività di Sinner. “Io sono convinto che Jannik sarà molto competitivo anche sulla terra. Era questo l’obiettivo: poter arrivare in fondo in tutti i tornei”.

Nella visione di Vagnozzi, la televisione gioca un ruolo importante nella preparazione, aiutando a cogliere dettagli e reazioni del giocatore che possono essere meno evidenti dal box. Questo consente un affinamento della strategia e della performance, in vista di sfide sempre più elevate.

Con Jannik Sinner, l’Italia si trova davanti a un talento che non solo promette di raggiungere traguardi importanti nel tennis mondiale ma rappresenta anche un nuovo punto di riferimento sportivo per le generazioni future, incarnando la possibilità di trasformare i sogni in realtà attraverso il duro lavoro e la dedizione.





Francesco Paolo Villarico