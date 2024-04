WTA 500 Charleston e WTA 250 Bogotà: Giostra vittoriosa per Elisabetta Cocciaretto. Vince la Errani a Bogotà. Out Nuria Brancaccio (Video)

In una partita caratterizzata da alti e bassi, Elisabetta Cocciaretto ha dimostrato grande determinazione e tenacia, riuscendo a superare in rimonta la rumena Ana Bogdan, numero 66 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-2 1-6 7-6. Nonostante le difficoltà al servizio, con cinque doppi falli e basse percentuali sia con la prima che con la seconda, la giovane marchigiana non si è data per vinta.

Il primo set è stato un vero e proprio calvario per Cocciaretto, che ha subito il break nel terzo game e si è trovata sotto 4-1 e poi 5-2. Nell’ottavo game, l’azzurra ha annullato due set point, ma al terzo ha dovuto arrendersi, cedendo il set per 6-2 con un doppio fallo sulla palla set.

Il secondo set, invece, è stato un vero e proprio monologo dell’italiana. Cocciaretto ha strappato subito il servizio all’avversaria in apertura e ha raddoppiato il break nel terzo gioco, volando sul 4-0. Con un altro break nel settimo game, la marchigiana ha conquistato il secondo set per 6-1.

Nel terzo set, Cocciaretto è partita male, subendo il break in apertura. Tuttavia, l’azzurra ha dimostrato grande carattere, recuperando il break nel sesto game. Purtroppo, nel game successivo, Bogdan è tornata avanti di un break, strappando a zero il servizio all’italiana. Ma Cocciaretto non si è arresa e all’ultima occasione è riuscita a recuperare ancora il break di svantaggio, pareggiando sul 5-5.

Il set si è deciso al tie-break, dove è successo di tutto. Cocciaretto si è portata sul 3-0, poi è andata sotto 5-3, ha rimontato, ha avuto un match point sul 6-5 e infine ha chiuso per 8-6, centrando una vittoria in rimonta che le ha regalato il pass per il secondo turno, dove affronterà la bielorussa Vika Azarenka, testa di serie numero dodici.

WTA Charleston Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 2 6 7 Ana Bogdan Ana Bogdan 6 1 6 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 3*-1 3*-2 3-3* 3-4* 3*-5 4*-5 5-5* 6-5* 6*-6 7*-6 6-6 → 7-6 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Ana Bogdan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Ana Bogdan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Ana Bogdan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Ana Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Ana Bogdan 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Sara Errani, (n.117 del mondo), ha superato brillantemente il primo turno del WTA 250 di Bogotà (Colombia), sconfiggendo l’ucraina Yulia Starodubtseva (n.136 WTA) con il punteggio di 6-2 7-6 (5) in 1 ora e 47 minuti di gioco. Sull’amata terra battuta, Sarita ha dimostrato ancora una volta le sue qualità di grande lottatrice, guadagnandosi un posto negli ottavi di finale dove affronterà la spagnola Sara Sorribes Tormo (testa di serie n.3).

Il primo set ha visto Errani cambiare marcia dopo aver salvato una palla break nel terzo game. Con risposte profonde e aggressive, Sara ha preso il controllo del match, strappando due break nel sesto e ottavo game per chiudere sul 6-2.

Nel secondo set, Starodubtseva ha tentato una reazione, portandosi avanti di due break sul 4 a 1 e poi per 5 a 2. Tuttavia, Errani non si è arresa e, grazie alla sua tenacia, è riuscita a trascinare l’avversaria al tie-break. Qui, l’italiana ha fatto la differenza, concludendo al terzo match-point. La statistica emblematica è il 70% dei punti vinti da Errani in risposta alla seconda dell’ucraina, che ha posto le basi per il suo successo.

Purtroppo, non è andata altrettanto bene per Nuria Brancaccio, che dopo aver superato le qualificazioni, è stata eliminata al primo turno del tabellone principale del WTA 250 di Bogotá dalla tedesca Jule Niemeier con il punteggio di 6-2 6-3.

Brancaccio ha subito un break iniziale, ma è riuscita a recuperare sul 2-2. Tuttavia, il suo livello di gioco altalenante ha permesso a Niemeier di conquistare quattro giochi consecutivi e chiudere il primo set. Nel secondo parziale, la tedesca ha continuato a dominare, vincendo tre giochi di fila portandosi sul 3 a 0. Brancaccio ha avuto un momento di reazione, portandosi sul 2-3, ma non è riuscita a completare la rimonta. Il match si è concluso in un’ora e 16 minuti.

La sconfitta peserà sul ranking WTA di Brancaccio, che perderà più di 50 posizioni a causa dei punti persi dai quarti dell’anno scorso, rimanendo appena dentro le prime 300. Niemeier ha fatto la differenza con il 73,3% di punti vinti con la prima di servizio contro il 53,8% dell’italiana, e il 55% con la seconda contro il 31,6% di Brancaccio.

WTA 250 Bogota – terra

1T Niemeier – Brancaccio ore 16:00



WTA Bogota Jule Niemeier • Jule Niemeier 0 6 6 0 Nuria Brancaccio Nuria Brancaccio 0 2 3 0 Vincitore: Niemeier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jule Niemeier 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Jule Niemeier 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Jule Niemeier 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jule Niemeier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1T Stefanini – Todoni 3 incontro dalle 16:00



WTA Bogota Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 0 6 2 3 Anca Todoni • Anca Todoni 40 4 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anca Todoni 15-0 30-0 40-0 3-1 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Anca Todoni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Anca Todoni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Anca Todoni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Anca Todoni 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Anca Todoni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Anca Todoni 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Anca Todoni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Anca Todoni 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Anca Todoni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Anca Todoni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Anca Todoni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1T Starodubtseva – Errani ore 16:00