Fognini completa il tris azzurro a Marrakech: battuto Gaston in tre set. Si ritira Matteo Gigante

Fabio Fognini si unisce a Flavio Cobolli e Matteo Berrettini nel trionfo azzurro sulla terra rossa di Marrakech. Il tennista ligure ha superato il francese Hugo Gaston al primo turno con il punteggio di 6-7 (4), 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 34 minuti di partita. Nonostante gli otto doppi falli commessi, Fognini ha fatto la differenza dal punto di vista difensivo, salvando nove delle quindici palle break concesse e strappando il servizio all’avversario per ben undici volte. Con questa vittoria, il tennista ligure completa il tris azzurro a Marrakech e si prepara ad affrontare Laslo Djere al secondo turno.

Le statistiche mostrano una prestazione leggermente superiore di Fognini rispetto a Gaston. L’italiano ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio e di punti vinti sia sulla prima che sulla seconda. Fognini è stato anche più efficace in risposta, vincendo il 42% dei punti sulla prima di Gaston e il 57% sulla seconda, oltre a convertire il 60% delle palle break. Tuttavia, Fognini ha commesso più doppi falli (8) rispetto a Gaston (3). Nel complesso, Fognini ha vinto il 53% dei punti totali contro il 47% di Gaston, dimostrando una maggiore solidità in tutti i fondamentali del gioco.

La partita ha visto Fabio partire in salita già dal terzo gioco del primo set. Nonostante abbia annullato due palle break, il diritto ballerino dell’azzurro si è infranto a rete sulla terza occasione. Tuttavia, Fognini ha dimostrato carattere e con alcuni diritti ben assestati si è portato avanti fino al 5-3, grazie anche a un altro break. Sul momento di chiudere il set, però, è arrivato un black-out per l’italiano, che ha subito un parziale di 12 punti a 3, permettendo a Gaston di ribaltare la situazione e servire per il set. Fognini ha reagito con grinta, stringendo i denti in un paio di grandi difese e conquistando un ulteriore break grazie a un errore di rovescio del francese. Il tiebreak, però, si è rivelato incostante per l’azzurro, che dopo essere partito bene sul 4-1 grazie a un minibreak, si è condannato ad inseguire con due doppi falli consecutivi, consentendo a Gaston di chiudere il set al termine di uno scambio prolungato per 7 punti a 4.

Dopo aver chiamato il fisioterapista, Fognini si è rigenerato completamente, iniziando a dominare la partita. L’azzurro ha recuperato da sotto 40-0 nel terzo gioco e ha strappato il servizio all’avversario, che ha iniziato a scomporsi vistosamente. Gaston non ha sfruttato due palle del contro-break e ne ha subito le conseguenze, cedendo altre due volte la battuta e permettendo a Fabio di vincere il parziale per 6 a 1 e portare la partita al terzo set. Da segnalare che il ligure dallo 0 a 1 ha conquistato un bel parziale di sei game consecutivi.

Il momento positivo di Fognini sembrava poter continuare andando avanti per.2 a 0 e poi per 3 a 1. Tuttavia, anche l’azzurro ha iniziato a perdere certezze e il francese è riuscito a riportarsi sotto impattando sul 3 pari, provocando un gesto di stizza di Fabio che ha scagliato la racchetta a terra. L’equilibrio è perdurato fino al decimo gioco, sul 5 a 4 per l’azzurro, quando Fognini si è procurato il match point con un bel passante e ha chiuso alla prima chance a disposizione per 6 a 4, approfittando dell’errore del francese sulla palla match.

ATP Marrakech Fabio Fognini Fabio Fognini 6 6 6 Hugo Gaston Hugo Gaston 7 1 4 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Fognini 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-A df 3-1 → 3-2 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 H. Gaston 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 4-1 → 5-1 H. Gaston 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 df 4-5* df 4-6* 6-6 → 6-7 H. Gaston 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 F. Fognini A-40 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

🇮🇹 Fabio Fognini vs 🇫🇷 Hugo Gaston

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Fognini | 🇫🇷 Gaston |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **231** | 192 |

| Aces | **4** | 3 |

| Double Faults | 8 | **3** |

| First Serve % | **59% (62/105)**| 52% (59/113) |

| 1st Serve Points Won % | **63% (39/62)** | 58% (34/59) |

| 2nd Serve Points Won % | **47% (20/43)** | 43% (23/54) |

| Break Points Saved % | **69% (11/16)** | 40% (6/15) |

| Service Games Played | 14 | **15** |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Fognini | 🇫🇷 Gaston |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **220** | 158 |

| 1st Serve Return Points Won %| **42% (25/59)** | 37% (23/62) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **57% (31/54)** | 53% (23/43) |

| Break Points Converted % | **60% (9/15)** | 31% (5/16) |

| Return Games Played | **15** | 14 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Fognini | 🇫🇷 Gaston |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | **56% (59/105)**| 50% (57/113) |

| Return Points Won % | **50% (56/113)**| 44% (46/105) |

| Total Points Won % | **53% (115/218)**| 47% (103/218) |

La giornata azzurra nell’ATP 250 di Marrakech si è conclusa con tre vittorie e una sconfitta. L’unico passo falso è stato quello di Matteo Gigante, che ha dovuto affrontare un compito arduo contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Il tennista romano, numero 145 della classifica ATP e proveniente dalle qualificazioni, si è ritirato nel corso del secondo set per un probabile affaticamento, sul punteggio di 6-2 2-0 in favore del suo avversario.

Le statistiche mostrano una netta superiorità di Carballes Baena in tutti i fondamentali del gioco. Lo spagnolo ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio e di punti vinti sia sulla prima che sulla seconda. Inoltre, non ha commesso doppi falli, a differenza di Gigante che ne ha commessi 5. In risposta, Carballes Baena è stato molto più efficace, vincendo il 33% dei punti sulla prima di Gigante e il 75% sulla seconda, oltre a convertire il 33% delle palle break. Nel complesso, Carballes Baena ha vinto il 65% dei punti totali contro il 35% di Gigante, dimostrando una maggiore solidità e consistenza durante tutto l’incontro.

Fin dall’inizio della partita, Carballes Baena ha dimostrato di essere in controllo, con Gigante costretto a salvare quattro palle break nei primi due game al servizio. Dopo aver perso il proprio servizio sul 2-1, l’azzurro non è più riuscito a fare un game contro lo spagnolo, cedendo il primo set per 6-2. Subito il break in apertura del secondo set, Gigante ha deciso di ritirarsi, permettendo a Carballes Baena di accedere al prossimo turno, dove affronterà il britannico Daniel Evans, testa di serie numero tre.

Con questi risultati, Berrettini, Cobolli e Fognini avanzano nel tabellone principale del torneo marocchino, mentre per Gigante l’avventura termina al primo turno. Sarà interessante seguire il percorso dei tennisti italiani nei prossimi incontri sulla terra rossa di Marrakech.

ATP Marrakech Matteo Gigante • Matteo Gigante 0 2 0 Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 0 6 2 Vincitore: Carballes Baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Gigante 0-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Gigante 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Gigante 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Gigante 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

🇮🇹 Matteo Gigante vs 🇪🇸 Roberto Carballes Baena

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Gigante | 🇪🇸 Carballes Baena |

|——————————|—————–|——————-|

| Serve Rating | 177 | **315** |

| Aces | 0 | **2** |

| Double Faults | 5 | **0** |

| First Serve % | 47% (18/38) | **56% (14/25)** |

| 1st Serve Points Won % | 67% (12/18) | **86% (12/14)** |

| 2nd Serve Points Won % | 25% (5/20) | **73% (8/11)** |

| Break Points Saved % | **67% (6/9)** | 0% (0/0) |

| Service Games Played | 5 | 5 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Gigante | 🇪🇸 Carballes Baena |

|——————————|—————–|——————-|

| Return Rating | 42 | **202** |

| 1st Serve Return Points Won %| 14% (2/14) | **33% (6/18)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 27% (3/11) | **75% (15/20)** |

| Break Points Converted % | 0% (0/0) | **33% (3/9)** |

| Return Games Played | 5 | 5 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Gigante | 🇪🇸 Carballes Baena |

|——————————|—————–|——————-|

| Service Points Won % | 45% (17/38) | **80% (20/25)** |

| Return Points Won % | 20% (5/25) | **55% (21/38)** |

| Total Points Won % | 35% (22/63) | **65% (41/63)** |





Francesco Paolo Villarico