ATP 250 Marrakech: Berrettini domina Shevchenko con un tennis potente e sicuro

Quanto è bello ritrovare il sorriso di Matteo Berrettini, finalmente libero di giocare il suo tennis possente fatto di servizi imprendibili e diritti potentissimi. Con una prestazione di sostanza e qualità, il romano domina il kazako Alexander Shevchenko nel primo turno dell’ATP 250 di Marrakech, 6-2 6-1 lo score dopo appena 74 minuti di gioco, totalmente condotti dall’azzurro. Nettissima la differenza di consistenza e continuità tra i due, con Matteo piuttosto sciolto nei movimenti e soprattutto molto centrato con tutti i colpi, mentre Alexander si è perso in una serie infinita di errori e scelte tattiche discutibili, sembrando quasi spaesato in più fasi del match, incapace di reggere lo scambio tanto da uscirne con pallate senza senso. Tutto davvero comodo per Berrettini, che così avanza al secondo turno dove trova lo spagnolo Jaume Munar.

Contro un avversario così falloso e incostante, ad un lucido Berrettini in più fasi del match è bastato “buttarla di là” con palle continue e discretamente profonde, tanto ci pensava l’altro a combinare un pasticcio; ma nonostante gli assist del rivale, la prestazione di Matteo è stata convincente sotto vari punti di vista. Ha servito non un numero elevato di prime in campo (56%) ma con ottimo rendimento, l’84% di punti vinti con la prima. In risposta è stato ficcante, ha colpito con sicurezza traiettorie piuttosto profonde così da non far stazionare il kazako con i piedi sulla riga, e uno col suo tennis pulito in anticipo se lo allontani dalla miglior posizione di “sparo” riesci a disarmarlo discretamente. Pure col rovescio Matteo ha retto piuttosto bene: Shevchenko in quella diagonale può fare molto male se comanda lui, bravo è stato l’azzurro ad alternare back a palle più alte e cariche, sempre con la stessa idea dietro, non lasciare impatti facili in anticipo all’avversario.

L’aspetto più intrigante della prestazione di Berrettini è stato il non aver cercato sempre e soltanto la massima potenza e velocità in spinta a favore di schemi di gioco più continui e consistenti, frutto di palle molto lavorate di “kick” al servizio e top spin col diritto. Infatti Matteo ha servito quasi sempre prime e seconde palle meno veloci e impattate non così “piene” come al suo solito, optando per tagli vigorosi soprattutto sulle direttrici esterne, per guadagnare spazio e mortificare gli impatti puliti e veloci in risposta del kazako; altrettanto ha fatto col diritto: non solo sbracciate a tutta a chiudere (ne ha comunque tirare alcune impressionanti) ma molti diritti in top spin, più sicuri e con rimbalzi molto alti, che Alexander ha fatto enorme fatica a gestire. Si potrebbe dire un’impostazione tattica quasi da “terraiolo moderno” per Matteo, una scelta che ha funzionato benissimo perché ha provocato gli errori dell’avversario e allo stesso tempo gli ha regalato più tempo per arrivare bene sull’affondo successivo.

Sarà curioso vedere al prossimo turno contro un avversario molto diverso – Munar ha poca fantasia e meno velocità, ma è terraiolo doc e lottatore vero – se continuerà con questa strategia oppure se è stata una scelta per deprimere le qualità di colpitore del kazako. Guardando in prospettiva, su terra battuta potrebbe essere una scelta assai azzeccata, magari studiata a tavolino contro Francisco Roig, uno che di terra rossa se ne intende assai.

Berrettini è parso in questo suo primo match sul rosso dopo quasi un anno piuttosto a suo agio negli spostamenti. Anche quando è stato costretto a rincorrere a destra è arrivato con buon agio, e i suoi piedi sono stati piuttosto rapidi nello spostarsi a sinistra, dove ama stazionare per comandare col diritto pesante inside out e sorprendere col lungo linea. Ma in generale, la velocità in campo del romano non sarà mai quella di uno sprinter; per questo caricare di più i colpi, giocare maggiormente su palle più alte e cariche, che con la sua meccanica esecutiva non fa fatica a gestire col diritto, può essere una scelta interessante per guadagnare tempo nello scambio e quindi cambiare ritmo con un’accelerazione a tutta col diritto. Ovviamente c’è il rischio di aprire troppo l’angolo con palle arrotate ad avversari molto forti sul rovescio, che potrebbero inchiodarlo in difesa a sinistra mettendolo in grave difficoltà.

Berrettini inizia con una vittoria comoda e convincente la sua stagione sul rosso. Vederlo finalmente libero di muoversi e spingere è la miglior notizia possibile.

Marco Mazzoni

Le parole di Berrettini alla fine della partita: “Sono contento di essere tornato, non mi aspettavo di poter giocare già tanti match in questo primo mese. Ci sono tanti giocatori forti ora in Italia, soprattutto tanti giovani promettenti, come ad esempio Cobolli che ha giocato su questo campo prima di me. Jannik ovviamente è straordinario e ci sta spronando a dare il meglio di noi. Spero di tornare nella squadra di Davis (sorride)”.

La cronaca

Berrettini scatta bene in risposta, palle davvero “pesanti” e profonde col diritto, quello “doc”. Rimonta dal 40-15 e ai vantaggi strappa il BREAK alla seconda chance, con un diritto lungo linea perfetto dopo aver inchiodato Shevchenko sulla destra. Laborioso anche il primo turno di battuta dell’azzurro, che commette un paio d’errori di troppo (una smorzata non riuscita e poi un approccio in back del tutto fuori misura). Servizio e diritto restano le sicurezze, colpi con i quali si apre il campo e avanza a chiudere. Ai vantaggi Matteo consolida il vantaggio sul 2-0. Alexander non riesce a bloccare sul rovescio Berrettini, è l’azzurro a comandare spostandosi rapidamente a sinistra alla prima palla più lenta e azionare la potenza del suo diritto, oggi in grande spolvero. Con un rovescio lungo linea vincente, davvero grande esecuzione, Matteo strappa il punto del 15-40, due chance per il doppio break. Shevchenko si salva con la battuta, quattro punti di fila per l’1-2. Molto solido Berrettini con servizio e diritto, “sfonda” o guadagna campo per la chiusura successiva. Shevchenko invece è incerto, nel quinto game da 30-0 commette due leggerezze e poi un doppio fallo che gli costa il 30-40. Attacca col diritto da tre quarti campo il kazako, ma la palla gli esce in lunghezza. Doppio BREAK Berrettini, 4-1. Forte del vantaggio il romano gioca sciolto, serve sicuro e trova profondità anche col rovescio, mentre Shevchenko è del tutto negativo in questa fase del set, per il 5-1 Berrettini. Il kazako alterna erroracci marchiani a qualche giocata di qualità, come il tocco stretto sotto rete riprendendo una palla corta di Matteo di grande qualità, per il 2-5. Serve per il set Matteo, commette un doppio fallo, poi il giudice di sedia chiama il “let” quando l’azzurro aveva quasi chiuso lo scambio, bravo Shevchenko a concedere il punto. Poi l’azzurro sbaglia malamente un diritto, raro errore in un set quasi perfetto. Il kazako fiuta l’occasione, spara un gran rovescio cross che sorprende Matteo, 15-40. Salva la prima palla break con un diritto pesante al centro; e pure la seconda con un Ace esterno, mancava da un po’. Servizio e diritto, lo schema preferito e via, Set Point Berrettini. Non va, taglio eccessivo col rovescio e la palla non passa la rete. Fantastica poi la demi-volée di Matteo, dopo essersi aperto il campo. Secondo Set Point. Ace! Esterno, il terzo del parziale, per il 6-2 conclusivo. Buon Matteo, solido col diritto, discretamente rapido sulla riga di fondo, e forte di un 61% di prime, vincendo tre punti su quattro.

Shevchenko inizia il secondo set con lo stesso canovaccio del primo, sfuriate tecniche ma anche incertezze, vince a 30 il game. Berrettini nonostante un doppio fallo impatta 1 pari. Risponde profondo Matteo nel terzo game, una palla anche bella carica di spin e “pesante”, il kazako perde campo e sbaglia per riguadagnare il controllo dello scambio. Ai vantaggi sbaglia un rovescio lungo linea Shevchenko, errore che gli costa una palla break. NOOO! Clamoroso errore di Alexander! Sulla difesa estrema di Berrettini, sbaglia malamente il secondo smash (forse anche per colpa del sole, ma il lob era lento) e concede il BREAK che manda avanti Matteo 2-1 e servizio. Il romano insiste fin troppo con la “smorza”, visto che il rivale stenta a reggere sul ritmo alto del diritto di Matteo. Con una prima di servizio tutta sostanza, Berrettini vola 3-1 e quindi strappa un secondo BREAK nel quinto game, sfruttando una caterva di errori di Shevchenko, che crea e distrugge dal 30-0 perdendo quattro punti di fila facendo tutto da solo. Matteo “ringrazia”, servendo con sicurezza e spingendo con un diritto molto carico di spin. 5-1 Berrettini. Il kazako ormai non ci crede più, sparacchia pallate a casaccio, sul 30 pari commette l’errore che vale il Match Point a Matteo. Lo annulla Shevchenko con un diritto inside out potente. Berrettini risponde con un diritto a tutta dei suoi, imprendibile, secondo match point. È quello buono: Shevchenko forza l’ennesimo colpo lungo. Finisce qua, con Berrettini che fa il pugno e saluta il pubblico. Ottima prestazione per Berrettini, solida e concreta. Troppi gli errori del rivale, ma Matteo è parso centrato con servizio e diritto, la miglior notizia possibile.

[6] Alexander Shevchenko vs [PR] Matteo Berrettini



ATP Marrakech Alexander Shevchenko [6] Alexander Shevchenko [6] 2 1 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-A 1-5 → 1-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Berrettini 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 M. Berrettini 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-2 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Alexander Shevchenko vs 🇮🇹 Matteo Berrettini

**SERVICE STATS**

| Statistica | Shevchenko | 🇮🇹 Berrettini |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 182 | **290** |

| Aces | 2 | **3** |

| Double Faults | 3 | **2** |

| First Serve % | 52% (31/60) | **56% (25/45)** |

| 1st Serve Points Won % | 52% (16/31) | **84% (21/25)** |

| 2nd Serve Points Won % | 41% (12/29) | **50% (10/20)** |

| Break Points Saved % | 44% (4/9) | **100% (2/2)** |

| Service Games Played | **8** | 7 |

**RETURN STATS**

| Statistica | Shevchenko | 🇮🇹 Berrettini |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 66 | **225** |

| 1st Serve Return Points Won %| 16% (4/25) | **48% (15/31)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 50% (10/20) | **59% (17/29)** |

| Break Points Converted % | 0% (0/2) | **56% (5/9)** |

| Return Games Played | 7 | **8** |

**TOTAL STATS**

| Statistica | Shevchenko | 🇮🇹 Berrettini |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | 47% (28/60) | **69% (31/45)** |

| Return Points Won % | 31% (14/45) | **53% (32/60)** |

| Total Points Won % | 40% (42/105) | **60% (63/105)**|

Le statistiche mostrano una chiara superiorità di Berrettini in tutti i fondamentali. L’italiano ha servito meglio, vincendo l’84% dei punti sulla prima di servizio e il 50% sulla seconda, salvando tutte le palle break affrontate. In risposta, Berrettini ha vinto il 48% dei punti sulla prima di Shevchenko e il 59% sulla seconda, convertendo 5 palle break su 9. Nel complesso, Berrettini ha vinto il 60% dei punti totali contro il 40% di Shevchenko.