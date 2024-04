Al 47° ITF Under 18 Città di Firenze vincono De Marchi e Urbanova

Si conclude con le vittorie di Lucie Urbanova e di Andrea De Marchi la 47ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze” che ha disputato il suo ultimo atto all’interno della struttura coperta del club centenario per la pioggia copiosa che è caduta a Pasquetta.

La finale disputata la mattina ha visto di fronte la numero uno del seeding la Ceca Lucie Urbanova [1] che in semifinale aveva sconfitto la spagnola Neus Torner Sensano 64 62 contro l’ucraina Yelyzaveta Kotliar [6] che aveva superato la spagnola Meritxell Teixido Garcia per 63 61. Primo set che scivola via con un facile 61 per l’ucraina che sfrutta gli errori della numero uno. Nel secondo set la partita cambia con la Ceca che trova profondità e precisione e pareggia le sorti vincendo 62 il secondo set. Nel terzo set la stanchezza da una parte e una spinta costante con diritto e rovescio danno il titolo alla Urbanova che conclude 61. Alla vincitrice è stato assegnato il 4° Trofeo “Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry” in memoria della giocatrice del Circolo del Tennis Firenze e prima campionessa italiana per due anni consecutivi e impegnata nel sociale come crocerossina, in prima linea durante il primo conflitto mondiale.

“Vincere a Firenze è per me qualcosa di straordinario – spiega la vincitrice Urbanova – il primo set ho giocato contratta e poi mi sono sciolta. Grazie all’organizzazione”.

Nel pomeriggio si è svolto il derby azzurro tra il numero uno Andrea De Marchi e Daniele Rapagnetta (4) con un primo set che ha visto scappare il favorito fino al 5-2 con un gioco preciso e senza errori. A quel punto Rapagnetta è entrato dentro al campo ed è riuscito a pareggiare il set sul 5-5. De Marchi non ci sta e conquista due game consecutivi vincendo il primo set. Nels econdo De Marchi scappa subito e si porta 3-1 poi 5-3 e conquista il torneo iscrivendo il suo nome nell’albo d’oro del Cittò di Firenze.

“Sono davvero soddisfatto di tutta la settimana – dice il vincitore – il Città di Firenze è un torneo rinomato e aver iscritto il mio nome nell’albo d’oro è per me motivo di soddisfazione”

“Peccato ero riuscito a recuperare nel primo set ma ho rotto le corde nel momento decisivo e mi sono distratto – dice Rapagnetta – poi la stanchezza si è fatta sentire nel secondo set. Bravo lui”.

“Era la 47° edizione e ritengo che sia andato tutto in maniera perfetta – mette in luce il presidente del Ct Firenze Carlo Pennisi – peccato per il tempo nelle finali ma in semifinali aver visto ben 500 persone per Pasqua a vedere giocare è stata una bella soddisfazione e dimostra che questa manifestazione è motlo legata alla città. Al prossimo anno”

“Il tennis è in un momento magico e anche questa manifestazione ha dimostrato che c’è fermento – spiegano Guido Turi consigliere nazionale Fitp e Luigi Brunetti presidente Fitp Toscana – a livello maschile dominio azzurro e nel femminile sono state le ragazze della Repubblica a Ceca a dominare. Ora si gioca a Prato e a Santa Croce”.

Nel doppio femminile è la coppia della Repubblica Ceca: Julie Pastikova e Magdalena Smekalova a vincere la manifestazione contro le favorite Lucie Urbanova e Julia Stusek per 61 62 mentre nel maschile è il duo azzurro Pierluigi Basile e Matteo Sciahbasi a conquistare il torneo superando in una bella finale la coppia composta da Samuele Seghetti e Jacopo Vasami per 76 63.

Il direttore del torneo è stato il maestro Giovanni Del Panta “E’ andato tutto bene e un grazie a tutto lo staff del circolo, al giudice arbitro della manifestazione Sebastiano Cavarra, ai giudici di sedia e ai giudici di linea oltre ai raccattapalle – dice Del Panta – peccato per la pioggia per le finali che non ha permesso al pubblico di seguire i match”.

Finali:

Femminile:

CZE Lucie Urbanova [1] b UKR Yelyzaveta Kotliar [6] 16 62 61

tabellone maschile

ITA Andrea De Marchi [1] b ITA Daniele Rapagnetta [4] 75 63