Fabio Fognini e Matteo Gigante approdano al tabellone principale dell’ATP 250 di Marrakech. Gigante annulla anche due match point

Si sono concluse oggi le qualificazioni dell’ATP 250 di Marrakech, in Marocco, con buone notizie per i colori italiani. Fabio Fognini e Matteo Gigante hanno infatti conquistato l’accesso al tabellone principale del torneo.

Fognini ha dovuto rimontare per avere la meglio sull’austriaco Lucas Miedler, giocatore ormai fuori dalla top 1000 e concentrato principalmente sul doppio. Dopo aver perso il primo set per 6-3, il ligure ha reagito vincendo il secondo per 6-3 e il terzo per 6-2, dimostrando una netta superiorità negli ultimi due parziali.

Nel terzo set, infatti Fognini, dopo aver annullato una pericolosa palla break nel secondo gioco (sullo 0 a 1) proprio da quel game piazzava un bel parziale di cinque game consecutivi e due break prima di chiudere due giochi più tardi la partita per 6 a 2.

Matteo Gigante, invece, ha dovuto lottare per quasi due ore e un quarto prima di superare il tedesco Rudolf Molleker con il punteggio di 7-6(5), 0-6, 7-6(4). Il tennista romano si è trovato avanti 4-1 nel primo set, ma si è fatto rimontare il break, riuscendo comunque a vincere il tiebreak. Nel secondo set, Gigante ha ceduto nettamente per 6-0, mentre nel terzo ha annullato due match point non consecutivi sul suo servizio sul 4-5, per poi imporsi al tiebreak grazie al suo tennis aggressivo per 7 punti a 4 restando sempre al comando.

Per Matteo si tratta della prima partecipazione in carriera in un torneo del circuito maggiore. Era il tennista con la classifica più alta a non aver mai giocato un match ATP e ora potrà farlo.

Con questi risultati, Fognini e Gigante si uniscono agli altri tennisti italiani già presenti nel tabellone principale dell’ATP 250 di Marrakech, pronti a dare battaglia.

Md

(1) Djere, Laslo vs Bye

Qualifier vs Gaston, Hugo

Kotov, Pavel vs (WC) Benchetrit, Elliot

(WC) Shelbayh, Abdullah vs (8) Cobolli, Flavio

(3) Evans, Daniel vs Bye

Qualifier vs Carballes Baena, Roberto

Qualifier vs Rinderknech, Arthur

Qualifier vs (5) Diaz Acosta, Facundo

(6) Shevchenko, Alexander vs (PR) Berrettini, Matteo

Van Assche, Luca vs Munar, Jaume

Moutet, Corentin vs Nagal, Sumit

Bye vs (4) Sonego, Lorenzo

(7) Navone, Mariano vs (WC) Dougaz, Aziz

Ramos-Vinolas, Albert vs Wawrinka, Stan

Vukic, Aleksandar vs Muller, Alexandre

Bye vs (2) Ofner, Sebastian

ATP Marrakech Fabio Fognini [1] Fabio Fognini [1] 3 6 6 Lucas Miedler Lucas Miedler 6 3 2 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Miedler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-1 → 5-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 L. Miedler 0-15 0-40 3-1 → 4-1 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 L. Miedler 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-2 → 5-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 df 4-0 → 4-1 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Miedler 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 F. Fognini 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Miedler 0-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1

TDQ Fognini– Miedler(0-0)**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Fognini | 🇦🇹 Miedler |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **272** | 247 |

| Aces | 5 | **10** |

| Double Faults | 3 | **0** |

| First Serve % | 63% (53/84) | **65% (53/81)** |

| 1st Serve Points Won % | **72% (38/53)** | 66% (35/53) |

| 2nd Serve Points Won % | **52% (16/31)** | 43% (12/28) |

| Break Points Saved % | **71% (5/7)** | 20% (1/5) |

| Service Games Played | 13 | 13 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Fognini | 🇦🇹 Miedler |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **202** | 121 |

| 1st Serve Return Points Won %| **34% (18/53)** | 28% (15/53) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **57% (16/28)** | 48% (15/31) |

| Break Points Converted % | **80% (4/5)** | 29% (2/7) |

| Return Games Played | 13 | 13 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Fognini | 🇦🇹 Miedler |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | **64% (54/84)** | 58% (47/81) |

| Return Points Won % | **42% (34/81)** | 36% (30/84) |

| Total Points Won % | **53% (88/165)**| 47% (77/165) |

TDQ Gigante – Molleker (0-0) ore 13:30



ATP Marrakech Matteo Gigante [4] Matteo Gigante [4] 7 0 7 Rudolf Molleker [8] Rudolf Molleker [8] 6 6 6 Vincitore: Gigante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Molleker 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Molleker 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 R. Molleker 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Gigante 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 R. Molleker 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Molleker 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Molleker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 R. Molleker 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 0-4 → 0-5 M. Gigante 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 R. Molleker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Molleker 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 R. Molleker 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-5 → 6-5 R. Molleker 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-4 → 5-5 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Molleker 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 R. Molleker 15-0 30-0 40-15 4-1 → 4-2 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Molleker 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Gigante 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 R. Molleker 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Gigante 0-15 15-15 ace 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Gigante | 🇩🇪 Molleker |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 276 | **298** |

| Aces | 7 | **11** |

| Double Faults | **2** | 5 |

| First Serve % | **77% (77/103)** | 66% (65/98) |

| 1st Serve Points Won % | 65% (50/77) | **75% (49/65)** |

| 2nd Serve Points Won % | **62% (16/26)** | 61% (20/33) |

| Break Points Saved % | 50% (4/8) | **80% (4/5)** |

| Service Games Played | 15 | 15 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Gigante | 🇩🇪 Molleker |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 91 | **150** |

| 1st Serve Return Points Won %| 25% (16/65) | **35% (27/77)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| **39% (13/33)** | 38% (10/26) |

| Break Points Converted % | 20% (1/5) | **50% (4/8)** |

| Return Games Played | 15 | 15 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Gigante | 🇩🇪 Molleker |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | 64% (66/103) | **70% (69/98)** |

| Return Points Won % | 30% (29/98) | **36% (37/103)**|

| Total Points Won % | 47% (95/201) | **53% (106/201)**|





Marco Rossi