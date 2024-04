Challenger Barletta, Barcellona, Florianopolis e Mexico City: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Barletta (🇮🇹 Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Barletta Santiago Rodriguez Taverna [1] Santiago Rodriguez Taverna [1] 15 7 3 Adrian Oetzbach [11] • Adrian Oetzbach [11] 30 5 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Oetzbach 0-15 15-15 30-15 3-2 S. Rodriguez Taverna 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 A. Oetzbach 40-0 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Rodriguez Taverna 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 A. Oetzbach 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 S. Rodriguez Taverna 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Oetzbach 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 S. Rodriguez Taverna 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 A. Oetzbach 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Rodriguez Taverna 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Oetzbach 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 S. Rodriguez Taverna 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Oetzbach 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Rodriguez Taverna 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Oetzbach 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Rodriguez Taverna 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Oetzbach 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 S. Rodriguez Taverna 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. [1] Santiago Rodriguez Tavernavs [11] Adrian Oetzbach

2. [4] Lorenzo Rottoli vs [7] Carlos Gimeno Valero



Il match deve ancora iniziare

3. Enrico Dalla Valle vs Steven Diez (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Jacopo Berrettini vs Chun-Hsin Tseng



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Andrea Picchione vs [10] Federico Iannaccone



ATP Barletta Andrea Picchione [6] • Andrea Picchione [6] A 4 2 Federico Iannaccone [10] Federico Iannaccone [10] 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Picchione 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 F. Iannaccone 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Picchione 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-3 → 2-4 F. Iannaccone 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Picchione 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 F. Iannaccone 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Picchione 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Iannaccone 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Picchione 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 F. Iannaccone 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Picchione 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Iannaccone 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Picchione 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 F. Iannaccone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Picchione 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 F. Iannaccone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Picchione 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Iannaccone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. [5] Kirill Kivattsev vs [8] Yanaki Milev



Il match deve ancora iniziare

3. Samuel Vincent Ruggeri vs [WC] Nikoloz Basilashvili (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Marcello Serafini vs [6] Franco Agamenone



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Lucas Bouquet vs Andrea Guerrieri



ATP Barletta Lucas Bouquet Lucas Bouquet 5 4 Andrea Guerrieri Andrea Guerrieri 7 6 Vincitore: Guerrieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Guerrieri 30-40 0-15 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Bouquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Bouquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Guerrieri 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-4 → 2-4 L. Bouquet 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 A. Guerrieri 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 1-3 L. Bouquet 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. Guerrieri 15-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Bouquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 L. Bouquet 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 A. Guerrieri 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 5-5 L. Bouquet 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Guerrieri 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-3 → 4-4 L. Bouquet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 A. Guerrieri 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 L. Bouquet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Guerrieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Bouquet 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Guerrieri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Bouquet 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

2. [2] Matthew Dellavedova vs [9] Gabriele Pennaforti



ATP Barletta Matthew Dellavedova [2] Matthew Dellavedova [2] 0 0 Gabriele Pennaforti [9] Gabriele Pennaforti [9] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Maks Kasnikowski vs [Alt] Giovanni Oradini (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Città del Messico (🇲🇽 Messico) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Bor Artnakvs [WC] Alex Hernandez

2. [2] Benjamin Lock vs [9] Roberto Cid Subervi



Il match deve ancora iniziare

3. Alessandro Giannessi vs [WC] Vasek Pospisil (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Bernard Tomic vs [7] Omar Jasika



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Gerard Campana Lee vs [Alt] Ryan Seggerman



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Alafia Ayeni vs [Alt] Niki Kaliyanda Poonacha



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Marc Polmans vs Tristan Schoolkate (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Maxime Janvier vs Thai-Son Kwiatkowski



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] James Trotter vs [12] Elmar Ejupovic



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Skander Mansouri vs [8] Nick Chappell



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Barcelona (🇪🇸 Spagna) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Barcelona Adria Soriano Barrera Adria Soriano Barrera 6 6 Daniel Merida [9] Daniel Merida [9] 4 2 Vincitore: Soriano Barrera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Soriano Barrera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-2 → 5-2 D. Merida 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Soriano Barrera 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Merida 15-0 30-0 2-1 → 2-2 A. Soriano Barrera 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 D. Merida 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Soriano Barrera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Merida 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. Soriano Barrera 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Merida 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 4-4 A. Soriano Barrera 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Merida 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Soriano Barrera 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Merida 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 A. Soriano Barrera 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Merida 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Soriano Barrera 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1. [WC] Adria Soriano Barreravs [9] Daniel Merida

2. [1] Felix Gill vs Ignacio Buse



ATP Barcelona Felix Gill [1] Felix Gill [1] 15 1 Ignacio Buse • Ignacio Buse 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 F. Gill 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Miguel Damas vs [WC] Adria Soriano Barrera OR [9] Daniel Merida



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Felix Gill OR Ignacio Buse vs Pol Martin Tiffon OR [7] Martin Krumich



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Quentin Halys vs [Alt] Nick Hardt (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

6. Oriol Roca Batalla vs Michael Geerts



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Pol Martin Tiffon vs [7] Martin Krumich



ATP Barcelona Pol Martin Tiffon • Pol Martin Tiffon 0 6 0 Martin Krumich [7] Martin Krumich [7] 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Martin Tiffon 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Krumich 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Krumich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 3-3 → 4-3 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Krumich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Martin Tiffon 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 2-2 M. Krumich 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Krumich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [2] Gabriel Debru vs [Alt] Sergi Perez Contri



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Arthur Weber vs [10] Lorenzo Giustino



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Vitaliy Sachko vs Tristan Lamasine (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Marko Topo vs Jonas Forejtek



ATP Barcelona Marko Topo [6] Marko Topo [6] 0 2 1 Jonas Forejtek • Jonas Forejtek 15 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Forejtek 15-0 1-1 M. Topo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Forejtek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Topo 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 J. Forejtek 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Topo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 J. Forejtek 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Topo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Forejtek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Topo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Forejtek 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. Ryan Nijboer vs [11] Oleksii Krutykh



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Marko Topo OR Jonas Forejtek vs [12] Carlos Taberner



Il match deve ancora iniziare

4. Nicholas David Ionel vs [8] Joris De Loore (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Florianopolis (🇧🇷 Brasile) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [6] Daniel Dutra da Silvavs [Alt] Paulo Andre Saraiva Dos Santos

2. [Alt] Mateo Barreiros Reyes vs [12] Jose Pereira



Il match deve ancora iniziare

3. Pedro Sakamoto vs Joao Lucas Reis Da Silva (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Thiago Monteiro vs Bogdan Bobrov (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

Quadra 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [5] Emilio Gomez vs [Alt] Gabriel Roveri Sidney



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Camilo Ugo Carabelli vs [8] Juan Carlos Prado Angelo



Il match deve ancora iniziare

3. Juan Bautista Torres vs Renzo Olivo (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Gonzalo Bueno vs Gianluca Mager



Il match deve ancora iniziare

Quadra 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [2] Daniel Cukierman vs [9] Guido Ivan Justo



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Lorenzo Joaquin Rodriguez vs [11] Franco Roncadelli



Il match deve ancora iniziare