Challenger Barcellona: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Cecchinato nel md e Giustino nelle quali

Challenger Barcellona – Tabellone Principale – terra

(1) Halys, Quentin vs (Alt) Hardt, Nick

Royer, Valentin vs Qualifier

Roca Batalla, Oriol vs Geerts, Michael

Ionel, Nicholas David vs (8) De Loore, Joris

(4/SE) Albot, Radu vs Rincon, Daniel

Squire, Henri vs Qualifier

Barranco Cosano, Javier vs (Alt) Erhard, Mathys

Moro Canas, Alejandro vs (6) Gakhov, Ivan

(5) Sachko, Vitaliy vs Lamasine, Tristan

Novak, Dennis vs Qualifier

(WC) Naharro, David vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Qualifier vs (3) de Jong, Jesper

(7) Harris, Billy vs (WC) McCormick, Tristan

Qualifier vs Radulov, Iliyan

Cecchinato, Marco vs Qualifier

Neumayer, Lukas vs (2/WC) Zapata Miralles, Bernabe

(1) Gill, Felixvs Buse, IgnacioMartin Tiffon, Polvs (7) Krumich, Martin

(2) Debru, Gabriel vs (WC) Cervantes Tomas, Ian Luca

(Alt) Perez Contri, Sergi vs (8) Barroso Campos, Alberto

(3) Weber, Arthur vs De Schepper, Kenny

Lopez Montagud, Carlos vs (10) Giustino, Lorenzo

(4) Wenger, Damien vs Damas, Miguel

(WC) Soriano Barrera, Adria vs (9) Merida, Daniel

(5) Strombachs, Robert vs Nijboer, Ryan

(WC) Balfour Dominguez, Samuel vs (11) Krutykh, Oleksii

(6) Topo, Marko vs Forejtek, Jonas

(WC) Ishikawa, Haruto vs (12) Taberner, Carlos

1. [Alt] Sergi Perez Contrivs [8] Alberto Barroso Campos2. [5] Robert Strombachsvs Ryan Nijboer3. [WC] Adria Soriano Barreravs [9] Daniel Merida4. [1] Felix Gillvs Ignacio Buse(non prima ore: 16:30)

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Arthur Weber vs Kenny De Schepper

2. Carlos Lopez Montagud vs [10] Lorenzo Giustino

3. [WC] Haruto Ishikawa vs [12] Carlos Taberner

4. Pol Martin Tiffon vs [7] Martin Krumich

COURT 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Gabriel Debru vs [WC] Ian Luca Cervantes Tomas

2. [WC] Samuel Balfour Dominguez vs [11] Oleksii Krutykh

3. [4] Damien Wenger vs Miguel Damas

4. [6] Marko Topo vs Jonas Forejtek (non prima ore: 16:30)