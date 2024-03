WTA 1000 Miami: Ancora indigesta Emma Navarro per Jasmine Paolini (con sintesi video della partita)

Jasmine Paolini ha visto concludersi la sua avventura al WTA 1000 di Miami al terzo turno, sconfitta dalla padrona di casa Emma Navarro, attuale numero 20 del ranking mondiale. La partita, durata poco meno di due ore, si è conclusa con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-0 a favore della statunitense, che si conferma un’avversaria ostica per Paolini, avendola battuta in tutte e tre le loro sfide precedenti.

L’incontro è stato caratterizzato da un primo set a senso unico, con Paolini visibilmente tesa e Navarro a suo agio in ogni scambio. La tennista italiana è stata costretta a forzare diversi colpi, commettendo numerosi errori, mentre la campionessa NCAA ha ottenuto i break decisivi nel terzo e settimo gioco, chiudendo rapidamente il set sul 6-2.

Nel secondo set, nonostante le iniziali difficoltà al servizio, Paolini è riuscita a reagire e a mettere in difficoltà Navarro. Dopo aver salvato due palle break, l’azzurra ha subito il break, ma è riuscita a recuperarlo immediatamente, dimostrando grande determinazione. In un set caratterizzato da diversi break, Paolini è riuscita a spuntarla al quarto set point utile dopo aver piazzato il break decisivo sul 4 a 3, vincendo il suo primo set in carriera contro la statunitense per 6 a 3, dopo aver annullato anche una palla del controbreak.

Purtroppo, nel set decisivo, i problemi al servizio di Paolini si sono rivelati fatali. Navarro ha ottenuto subito il break grazie a un paio di dritti sbagliati dall’italiana e ha salvato due palle break nel game successivo. Da quel momento, la partita è scivolata via dalle mani di Paolini, che ha perso nuovamente il servizio nel quarto gioco, subendo infine un pesante bagel al quarto match point.

In conclusione, il rendimento al servizio di Paolini, soprattutto con la seconda, è stato il tallone d’Achille della sua prestazione. Con soli 12 punti vinti su 32 con la seconda di servizio e ben 19 palle break concesse, l’azzurra ha offerto troppe opportunità a un’avversaria di alto livello come Navarro. Agli ottavi di finale, si prospetta un derby nordamericano tra Emma Navarro e la vincente del match tra Jessica Pegula e Leylah Fernandez.

WTA Miami Jasmine Paolini [12] Jasmine Paolini [12] 2 6 0 Emma Navarro [20] Emma Navarro [20] 6 3 6 Vincitore: Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi