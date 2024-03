Iga Swiatek a tutto campo nella conferenza stama post-partita dopo il match vinto a Miami contro Camila Giorgi (Video)

Iga Swiatek prosegue con determinazione nel tabellone principale dell’Open di Miami 2024. La numero uno del mondo ha messo in mostra la sua forza in campo con una convincente vittoria su Camila Giorgi. Durante la conferenza stampa, la polacca ha analizzato la sua capacità di adattarsi alle diverse situazioni e ha condiviso quali sono stati i momenti più difficili del suo percorso nel circuito fino a ora.

La sua adattabilità

“Da un lato, ho imparato a non fissarmi su ciò che è al di fuori del mio controllo, accettandolo semplicemente. Credo di avere le capacità per giocare su qualsiasi superficie, specialmente qui, dove le condizioni sono generalmente un po’ più lente. Ho mantenuto un atteggiamento positivo. Sapevo di poterlo fare già due anni fa, quindi questa esperienza mi ha insegnato che non c’è bisogno di preoccuparsi o spaventarsi. Devi sfruttare ogni minuto in campo per concentrarMI e ottenere la giusta sensazione. È tutto ciò che puoi fare. Oggi è stata una giornata decisamente positiva. Il campo non è così diverso da quello di Indian Wells, ma le palline qui sono molto più pesanti. È un aspetto che mi piace, quindi non rappresenta un problema”.

Il suo prossimo incontro con Linda Noskova

“È la nostra terza partita, decisamente interessante. È difficile giocare contro di lei, come si è visto in Australia. Mi concentrerò su me stessa e su ciò che ho sbagliato, cosa ho fatto bene nei nostri precedenti incontri. Utilizzerò questa conoscenza per giocare in modo solido ed efficace. Combatterò per ogni punto”.

C’è stato un torneo in cui si è sentita in tensione?

“A Roland Garros 2021 arrivavo come campionessa in carica, un Grand Slam per il quale non mi aspettavo di conseguire un risultato così importante. Non è stato affatto facile. Ricordo che faticavo persino a dormire. Ora ho trovato alcune soluzioni per affrontare quel tipo di problema. Quel torneo è stato molto difficile dal punto di vista emotivo. Non commetterei gli stessi errori”.





Marco Rossi