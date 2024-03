Davis Cup: Feliciano Lopez confermato direttore della fase finale

Feliciano Lopez sarà nuovamente direttore della fase finale della Coppa Davis, dopo la sua prima esperienza dell’anno scorso a Malaga. L’annuncio arriva dall”ITF con una nota ufficiale. Il quattro volte campione da giocatore della Davis Cup sarà presente martedì prossimo, 19 marzo, a Londra per il sorteggio per la fase a gironi 2024.

Lopez ha dichiarato: “Adoro questa competizione e l’opportunità di consolidare ciò che abbiamo ottenuto l’anno scorso è entusiasmante. È stato davvero speciale far parte di un evento ricco di passione, dei giocatori e dei capitani e anche della fantastica atmosfera creata dai tifosi a Malaga. So che possiamo rendere le finali di quest’anno ancora più grandi e migliori, e darò tutto affinché ciò accada”.

Lopez da giocatore fu uno degli eroi della vittoria della Spagna in Argentina, quando nella finale del 2008 sconfisse Juan Martin Del Potro in singolare e la coppia Calleri – Nalbandian in doppio insieme a Fernando Verdasco, portando due punti decisivi alla conquista del trofeo per la sua squadra. Feliciano ha giocato 31 incontri per la Spagna tra il 2003 e il 2021, vincendo quattro edizioni (2008, 2009, 2011 e 2019).

Oltre al suo ruolo di direttore del torneo delle finali di Coppa Davis, Lopez è anche direttore del torneo del Mutua Madrid Open dal 2019.

Mario Cecchi