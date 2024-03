Challenger Kigali 2, Lugano e Santa Cruz: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Lugano (Svizzera) 🇨🇭 – Semifinali, cemento (al coperto)

1. [1] Constantin Frantzen/ Hendrik Jebensvs [2] Sander Arends/ Sem Verbeek

2. [1] Zizou Bergs vs [Q] Daniel Masur



3. Rudolf Molleker vs [2] Otto Virtanen



1. [5] Clement Taburvs Damien Wenger

2. [Q] Kamil Majchrzak vs [4] Marco Trungelliti



3. S D Prajwal Dev / David Pichler vs [2] Thomas Fancutt / Hunter Reese (non prima ore: 12:30)



CHALLENGER Santa Cruz (Bolivia) 🇧🇴 – Quarti di Finale e Semifinali, terra battuta

1. [1/WC] Thiago Monteirovs Pedro Sakamoto

2. [5] Roman Andres Burruchaga vs Murkel Dellien



3. [1/WC] Thiago Monteiro OR Pedro Sakamoto vs [3] Camilo Ugo Carabelli OR Goncalo Oliveira (non prima ore: 19:00)



4. [5] Roman Andres Burruchaga OR Murkel Dellien vs [6] Juan Manuel Cerundolo OR Renzo Olivo



5. Ignacio Carou / Camilo Ugo Carabelli vs Hugo Dellien / Murkel Dellien



6. Andrea Collarini / Renzo Olivo vs Ignacio Carou / Camilo Ugo Carabelli OR Hugo Dellien / Murkel Dellien



Cancha 9 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [3] Camilo Ugo Carabelli vs Goncalo Oliveira



2. [6] Juan Manuel Cerundolo vs Renzo Olivo



