WTA 1000 Indian Wells: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di stasera. Presenza di Sara Errani

WTA 1000 Indian Wells – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Jaqueline Cristian vs Storm Hunter

(WC) Robin Montgomery vs (24) Marina Bassols Ribera

(2) Bernarda Pera vs (WC) Christasha McNeil

Laura Pigossi vs (16) Camila Osorio

(3) Nao Hibino vs Julia Riera

Su-Wei Hsieh vs (13) Kamilla Rakhimova

(4) Taylor Townsend vs (WC) Iva Jovic

(WC) Clervie Ngounoue vs (22) Alizé Cornet

(5) Nadia Podoroska vs Olivia Gadecki

Nuria Parrizas Diaz vs (19) Maria Lourdes Carle

(6) Yanina Wickmayer vs Rebecca Sramkova

Jessika Ponchet vs (20) Renata Zarazua

(7) Laura Siegemund vs Mai Hontama

Claire Liu vs (21) Maria Timofeeva

(8) Kayla Day vs Alycia Parks

Emiliana Arango vs (14) Erika Andreeva

(9) Sara Errani vs Aleksandra Krunic

Dalma Galfi vs (17) Arina Rodionova

(10) Harriet Dart vs Darja Semenistaja

(WC) Liv Hovde vs (18) Aliaksandra Sasnovich

(11) Clara Tauson vs (WC) Haley Giavara

Sara Bejlek vs (23) Hailey Baptiste

(12) Emina Bektas vs Linda Fruhvirtova

Heather Watson vs (15) Rebeka Masarova

Stadium 4 – ore 19:00

Stadium 5 – ore 19:00

Stadium 6 – ore 19:00

Stadium 7 – ore 19:00

