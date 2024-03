Tensione a Santiago: Jarry etichetta Moutet ‘patetico’ dopo un incontro carico di emozioni (Video)

Nicolás Jarry non è stato affatto soddisfatto dell’atteggiamento di Corentin Moutet durante la loro partita nell’ATP di Santiago, o almeno così ha lasciato intendere. Il giocatore locale ha finito per perdere contro il francese, a cui ha rivolto alcune parole presso la rete al termine dell’incontro, in quello che è risultato essere un momento piuttosto teso tra i due e un’atmosfera ostile nei confronti di Moutet.

Sembra che la celebrazione del francese non sia stata gradita da Jarry, ma quest’ultimo non ha voluto fornire spiegazioni su quanto accaduto. Più tardi, Moutet ha rivelato al media ciò che Jarry gli aveva detto: “Mi ha chiamato ‘patetico’ e non so perché, mi sono comportato bene. C’era molta gente contro di me che fischiava e faceva rumore mentre servivo. Quindi penso di non aver fatto nulla di ‘patetico’. Credo di aver resistito bene, ho giocato bene. Dovresti chiedere a lui perché ha detto questo. Non siamo esattamente migliori amici nel circuito, infatti non lo conosco bene”.