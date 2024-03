Alejandro Tabilo supera Luciano Darderi e avanza alle semifinali nel torneo ATP 250 di Santiago

Nella cornice di Santiago del Cile, gli spettatori del torneo ATP 250 hanno assistito a un incontro decisamente a senso unico nei quarti di finale, dove Luciano Darderi ha dovuto cedere il passo ad Alejandro Tabilo. Con il punteggio di 6-0, 7-5, la vittoria ha premiato il cileno, che in meno di ottanta minuti ha guadagnato l’accesso alla semifinale, scalando così la classifica fino ad entrare nel top 50. La sua attesa ora si sposta verso l’esito del match tra il connazionale Nicolas Jarry e il francese Corentin Moutet.

Tabilo ha dimostrato fin dall’inizio di avere la strategia giusta per neutralizzare le iniziative di Darderi. Dopo un primo gioco equilibrato, l’italiano si è trovato di fronte un avversario implacabile, capace di non lasciargli alcun margine. La frustrazione per aver mancato due opportunità di controbreak nel terzo gioco ha compromesso ulteriormente le possibilità di Darderi, numero 80 del mondo, che ha subito un pesante 6-0 nella prima frazione.

Il secondo set ha visto un lieve miglioramento per Darderi, che ha conquistato il suo primo gioco del match dopo aver mancato due palle break nel primo game del parziale, ma senza riuscire a ribaltare l’inerzia dell’incontro. Nel decisivo dodicesimo gioco, Tabilo ha avuto due match point, il primo dei quali è stato annullato da Darderi, che però ha poi commesso un errore di diritto che ha sancito il termine della partita.

Il bilancio del servizio parla chiaro: Tabilo ha messo a segno nove ace, concedendo solo 17 punti nei suoi nove turni di battuta. Darderi, al contrario, non è riuscito a trovare continuità, soprattutto nel primo set dove ha vinto solo il 33% dei punti con il proprio servizio, migliorando leggermente nel secondo set ma senza riuscire a invertire l’esito del match di fronte a un avversario molto solido.

La partita si chiude quindi con una vittoria netta per Tabilo, che prosegue il suo percorso nel torneo con grande fiducia, mentre per Darderi rimane l’amarezza di un match in cui non è riuscito a esprimere il suo miglior tennis.

ATP Santiago Alejandro Tabilo [4] Alejandro Tabilo [4] 6 7 Luciano Darderi Luciano Darderi 0 5 Vincitore: Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 6-5 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Tabilo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-0 → 6-0 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-0 → 2-0 A. Tabilo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Tabilo (🇨🇱) vs Darderi (🇮🇹)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 304 vs 217

– Aces: 9 vs 5

– Double Faults: 1 vs 3

– First Serve: 36/60 (60%) vs 29/53 (55%)

– 1st Serve Points Won: 28/36 (78%) vs 21/29 (72%)

– 2nd Serve Points Won: 15/24 (63%) vs 8/24 (33%)

– Break Points Saved: 4/4 (100%) vs 3/7 (43%)

– Service Games Played: 9 vs 9

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 8/29 (28%) vs 8/36 (22%)

– 2nd Serve Return Points Won: 16/24 (67%) vs 9/24 (38%)

– Break Points Converted: 4/7 (57%) vs 0/4 (0%)

– Return Games Played: 9 vs 9

POINT STATS:

– Service Points Won: 43/60 (72%) vs 29/53 (55%)

– Return Points Won: 24/53 (45%) vs 17/60 (28%)

– Total Points Won: 67/113 (59%) vs 46/113 (41%)





Marco Rossi