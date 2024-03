Masters 1000 Indian Wells: Wild card anche al nostro Fabio Fognini per il md. Ecco tutti gli inviti Md e Qualificazioni

Fabio Fognini si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga e variegata carriera nel mondo del tennis. Il veterano italiano, amatissimo dai tifosi per il suo stile di gioco unico e il carattere fuori dagli schemi, ha ricevuto una wild card per il prestigioso Masters 1000 di Indian Wells, che prenderà il via il prossimo 6 marzo sui campi in cemento degli Stati Uniti. Questa opportunità segna il suo ingresso nel tabellone principale del primo torneo del cosiddetto Sunshine Double, una chance importante per dimostrare ancora una volta il suo valore nel circuito.

La decisione di assegnare una wild card a Fognini era attesa da molti, specialmente dopo che il giocatore aveva rinunciato a partecipare alle qualificazioni. Ora, confermato ufficialmente, Fabio si unisce a un prestigioso gruppo di italiani in lizza, tra cui Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, mentre Luca Nardi e Andrea Vavassori saranno impegnati nelle qualificazioni.

Per Fognini, Indian Wells 2024 rappresenta la quindicesima partecipazione in carriera a questo evento, un ritorno in campo che segue un periodo di stop forzato a causa di problemi al polpaccio. L’ultima apparizione del 36enne risale al 17 febbraio, quando è stato sconfitto dal bosniaco Dzumhur nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Doha. Dopo aver raggiunto gli ottavi sia nel Challenger di Manama che in quello di Tenerife, l’azzurro, attualmente 109° nel ranking ATP, cerca di risalire la classifica.

Le wild card assegnate per questo torneo nel main draw non riguardano solo Fognini, ma anche altri giocatori di rilievo come Jakub Mensik, Brandon Nakashima, Aleksandar Kovacevic e Patrick Kypson, dimostrando l’intenzione degli organizzatori di mescolare esperienza e giovani promesse nel tabellone.

Main Draw

– (WC) Jakub Mensik 🇨🇿 87

– (WC) Brandon Nakashima 🇺🇸 89

– (WC) Aleksandar Kovacevic 🇺🇸 93

– (WC) Fabio Fognini 🇮🇹 109

– (WC) Patrick Kypson 🇺🇸 150

Qualificazione

– (WC) Steve Johnson 🇺🇸 240

– (WC) Ethan Quinn 🇺🇸 287

– (WC) Lucas Pouille 🇫🇷 289

– (WC) Stefan Dostanic 🇺🇸 581

– (WC) Cooper Woestendick 🇺🇸

Marco Rossi